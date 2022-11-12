12 листопада 2022 року: Зиновій і Зиновія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не планувати майбутнє та не розпочинати нових справ. Також у цей день існує високий ризик крадіжок і втрат.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує брата й сестру, мученицю Зиновію та мученика Зиновія. У народі цей день називали Синицевим.

У світі відзначають день боротьби з пневмонією. Також 12 листопада розпочинається Всесвітній тиждень поінформованості про антибіотики.

Що не можна робити 12 листопада?

► планувати майбутнє

► розпочинати нову справу

► втрачати пильність

Народні повір'я та прикмети:

► Синицевий день; за старих часів казали: "Покорми синицю взимку — згадає тебе навесні"

► прилітають зимві птахи — синиці, щиглики, снігурі, сойки, чечітки, омелюхи та ін.

► якщо синиці з'являються зграйками біля будинків — ознака майбутніх холодів, що наближаються

► свистить синиця — на ясний день

► синиці вранці пищать — на нічний мороз

► якщо на Зиновія вовки зграями ходять — до голоду, мору чи війни

День ангела святкують:

Агафангел, Артем, Драгутін, Зиновій, Марк, Маркіян, Матвій, Степан, Тертій, Третьяк, Юст; Євтропія, Олена, Зиновія, Анастасія.

А також у цей день:

1933 — Перша фотографія передбачуваного лох-неського чудовиська

1974 — вперше з 1840 року в Темзі спійманий лосось