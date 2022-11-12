12 листопада 2022 року: Зиновій і Зиновія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не планувати майбутнє та не розпочинати нових справ. Також у цей день існує високий ризик крадіжок і втрат.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує брата й сестру, мученицю Зиновію та мученика Зиновія. У народі цей день називали Синицевим.
У світі відзначають день боротьби з пневмонією. Також 12 листопада розпочинається Всесвітній тиждень поінформованості про антибіотики.
Що не можна робити 12 листопада?
► планувати майбутнє
► розпочинати нову справу
► втрачати пильність
Народні повір'я та прикмети:
► Синицевий день; за старих часів казали: "Покорми синицю взимку — згадає тебе навесні"
► прилітають зимві птахи — синиці, щиглики, снігурі, сойки, чечітки, омелюхи та ін.
► якщо синиці з'являються зграйками біля будинків — ознака майбутніх холодів, що наближаються
► свистить синиця — на ясний день
► синиці вранці пищать — на нічний мороз
► якщо на Зиновія вовки зграями ходять — до голоду, мору чи війни
День ангела святкують:
Агафангел, Артем, Драгутін, Зиновій, Марк, Маркіян, Матвій, Степан, Тертій, Третьяк, Юст; Євтропія, Олена, Зиновія, Анастасія.
А також у цей день:
1933 — Перша фотографія передбачуваного лох-неського чудовиська
1974 — вперше з 1840 року в Темзі спійманий лосось