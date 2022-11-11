Показала нового парня: DJ NASTIA рассказала о разводе с экс-нардепом Сергеем Лещенко (фото)

Пара была вместе на протяжении пяти лет. Сейчас Анастасия Топольская встречается с греческим электронным исполнителем Стефом Мендесидисом.

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Анастасия Топольская, известная под творческим псевдонимом DJ NASTIA, подтвердила, что развелась с бывшим народным депутатом Сергеем Лещенко, который в настоящее время является членом наблюдательного совета компании "Укрзалізниця". Об этом девушка рассказала в сторис своем Instagram.

Деталей о разводе с супругом украинская диджейка не сообщила, однако опубликовала фотографию со своим новым парнем.

"Для тех, кто до сих пор не осознал: да, мы вместе, и да, я дважды разведена", прокомментировала Топольская.

[ + – ] Анастасия Топольская и Стеф Мендесидис

Вторым мужем звезды как раз был Сергей Лещенко.

Новым парнем диджейки стал музыкальный продюсер и электронный исполнитель Стеф Мендесидис (Stef Mendesidis). В соцсетях Топольской уже и раньше появлялись фотографии с ним.

DJ NASTIA уточнила, что у них с новым бойфрендом один агент на двоих, у которого можно заказать их выступления.

[ + – ] Новым избранником Топольской стал DJ Stef Mendesidis

Брак с Сергеем Лещенко и туры в Россию

Пара начала встречаться летом 2016 года, осенью 2017 года они поженились. Церемония прошла в оранжерее ВДНГ. От предыдущего брака с диджеем Анатолием Топольским у Анастасии есть дочь Ульяна.

В последние годы DJ Nastia часто критиковали за выступления в России после 2014 года. Так, в мае прошлого года она выступила в московском ночном клубе Mutabor. В комментариях в ее соцсетях россияне писали, что им понравилось выступление и приглашали диджейку еще приезжать в столицу РФ. Однако в Украине гастрольную деятельность Топольской в стране-агрессоре не оценили. Однако Анастасию гневные комментарии украинцев не смутили. Она "передала привет всем ботофермам и хейтерам" и призвала пользователей писать в соцсетях еще больше, чтобы ее публикации "поднимались в топ".

Сергей Лещенко также высказался о выступлении своей жены в Москве. Он заявил, что полностью поддерживает супругу, а в мероприятии в России приняли участие многие представители ЛГБТ-сообщества, которых притесняют в стране-агрессоре.