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Стиль життя

Показала нового хлопця: DJ NASTIA розповіла про розлучення з екснардепом Сергієм Лещенком (фото)

Анастасія Топольська та Сергій Лещенко, розлучення, новий хлопець топольської, DJ NASTIA
Фото: Сергій Лещенко / Фейсбук | Анастасія Топольська та Сергій Лещенко

Пара була разом упродовж п'яти років. Зараз Анастасія Топольська зустрічається з грецьким електронним виконавцем Стефом Мендесідісом.

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Анастасія Топольська, відома під творчим псевдонімом DJ NASTIA, підтвердила, що розлучилася з колишнім народним депутатом Сергієм Лещенком, який зараз є членом наглядової ради компанії "Укрзалізниця". Про це дівчина розповіла в сторіс у своєму Instagram.

Деталі про розлучення з чоловіком українська діджейка не повідомила, проте опублікувала фотографію зі своїм новим хлопцем.

"Для тих, хто досі не усвідомив: так, ми разом, і так, я двічі розлучена", — прокоментувала Топольська.

Анастасія Топольська та Стеф Мендесідіс Fullscreen
Анастасія Топольська та Стеф Мендесідіс

Другим чоловіком зірки був Сергій Лещенко.

Новим хлопцем діджейки став музичний продюсер таіелектронний виконавець Стеф Мендесідіс (Stef Mendesidis). У соцмережах Топольської вже й раніше з'являлися фотографії з ним.

DJ NASTIA уточнила, що в них із новим бойфрендом один агент на двох, у якого можна замовити їхні виступи.

Новим обранцем Топольського став DJ Stef Mendesidis Fullscreen
Новим обранцем Топольського став DJ Stef Mendesidis

Шлюб із Сергієм Лещенком і тури в Росії

Пара почала зустрічатися влітку 2016 року, восени 2017 року вони одружилися. Церемонія пройшла в оранжереї ВДНГ. Від попереднього шлюбу з діджеєм Анатолієм Топольським Анастасія має дочку Уляну.

В останні роки DJ Nastia часто критикували за виступи в Росії після 2014 року. Так, у травні минулого року вона виступила в московському нічному клубі Mutabor. У коментарях у її соцмережах росіяни писали, що їм сподобався виступ, і запрошували діджейку ще приїжджати в столицю РФ. Однак в Україні гастрольну діяльність Топольської в країні-агресорі не оцінили. Проте Анастасію гнівні коментарі українців не збентежили. Вона "передала привіт усім ботофермам і хейтерам" і закликала користувачів писати в соцмережах ще більше, щоб її публікації "піднімалися в топ".

Сергій Лещенко також висловився про виступ своєї дружини в Москві. Він заявив, що повністю підтримує дружину, а в заході в Росії взяли участь багато представників ЛГБТ-спільноти, яких пригноблюють у країні-агресорі.