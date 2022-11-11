Показала нового хлопця: DJ NASTIA розповіла про розлучення з екснардепом Сергієм Лещенком (фото)

Пара була разом упродовж п'яти років. Зараз Анастасія Топольська зустрічається з грецьким електронним виконавцем Стефом Мендесідісом.

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Анастасія Топольська, відома під творчим псевдонімом DJ NASTIA, підтвердила, що розлучилася з колишнім народним депутатом Сергієм Лещенком, який зараз є членом наглядової ради компанії "Укрзалізниця". Про це дівчина розповіла в сторіс у своєму Instagram.

Деталі про розлучення з чоловіком українська діджейка не повідомила, проте опублікувала фотографію зі своїм новим хлопцем.

"Для тих, хто досі не усвідомив: так, ми разом, і так, я двічі розлучена", — прокоментувала Топольська.

[ + – ] Анастасія Топольська та Стеф Мендесідіс

Другим чоловіком зірки був Сергій Лещенко.

Новим хлопцем діджейки став музичний продюсер таіелектронний виконавець Стеф Мендесідіс (Stef Mendesidis). У соцмережах Топольської вже й раніше з'являлися фотографії з ним.

DJ NASTIA уточнила, що в них із новим бойфрендом один агент на двох, у якого можна замовити їхні виступи.

[ + – ] Новим обранцем Топольського став DJ Stef Mendesidis

Шлюб із Сергієм Лещенком і тури в Росії

Пара почала зустрічатися влітку 2016 року, восени 2017 року вони одружилися. Церемонія пройшла в оранжереї ВДНГ. Від попереднього шлюбу з діджеєм Анатолієм Топольським Анастасія має дочку Уляну.

В останні роки DJ Nastia часто критикували за виступи в Росії після 2014 року. Так, у травні минулого року вона виступила в московському нічному клубі Mutabor. У коментарях у її соцмережах росіяни писали, що їм сподобався виступ, і запрошували діджейку ще приїжджати в столицю РФ. Однак в Україні гастрольну діяльність Топольської в країні-агресорі не оцінили. Проте Анастасію гнівні коментарі українців не збентежили. Вона "передала привіт усім ботофермам і хейтерам" і закликала користувачів писати в соцмережах ще більше, щоб її публікації "піднімалися в топ".

Сергій Лещенко також висловився про виступ своєї дружини в Москві. Він заявив, що повністю підтримує дружину, а в заході в Росії взяли участь багато представників ЛГБТ-спільноти, яких пригноблюють у країні-агресорі.