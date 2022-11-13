13 ноября 2022 года: святого Никодима - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя разговаривать с незнакомыми людьми

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает святого Никодима. Считалось, что он защищает жилье от пожара.

В мире 13 ноября отмечают Международный день слепых и Всемирный день доброты.

Что нельзя делать 13 ноября?

► разговаривать с незнакомыми людьми

Народные поверья и приметы:

► снегири петь начали – значит, скоро зима придет

► воробьи громко чирикают – будет тепло. Если же пения птиц не слышно, то жди морозов

► если медведь поднял берлогу на возвышенности, весной будет наводнение

► если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено

► если идет дождь, ненастье затянется надолго

День ангела празднуют:

Василий, Герман, Демьян, Кузьма, Никодим, Николай, Роман, Савва, Степан, Федор

Родились сегодня:

1889 — Остап Вишня (наст. имя Павел Михайлович Губенко; ум. 1956), украинский писатель-сатирик

А также в этот день:

1805 — венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски

1940 — компания "Willis Motor Co." испытывает первый джип

1980 — американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом

1987 — с тем, чтобы способствовать "безопасному сексу", или предотвратить СПИД, BBC демонстрирует на экранах Британии первый коммерческий презерватив (без имени марки)

2012 — полное солнечное затмение в Австралии и акватории Тихого океана