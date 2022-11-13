13 ноября 2022 года: святого Никодима - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя разговаривать с незнакомыми людьми
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает святого Никодима. Считалось, что он защищает жилье от пожара.
В мире 13 ноября отмечают Международный день слепых и Всемирный день доброты.
Что нельзя делать 13 ноября?
► разговаривать с незнакомыми людьми
Народные поверья и приметы:
► снегири петь начали – значит, скоро зима придет
► воробьи громко чирикают – будет тепло. Если же пения птиц не слышно, то жди морозов
► если медведь поднял берлогу на возвышенности, весной будет наводнение
► если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено
► если идет дождь, ненастье затянется надолго
День ангела празднуют:
Василий, Герман, Демьян, Кузьма, Никодим, Николай, Роман, Савва, Степан, Федор
Родились сегодня:
1889 — Остап Вишня (наст. имя Павел Михайлович Губенко; ум. 1956), украинский писатель-сатирик
А также в этот день:
1805 — венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски
1940 — компания "Willis Motor Co." испытывает первый джип
1980 — американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом
1987 — с тем, чтобы способствовать "безопасному сексу", или предотвратить СПИД, BBC демонстрирует на экранах Британии первый коммерческий презерватив (без имени марки)
2012 — полное солнечное затмение в Австралии и акватории Тихого океана