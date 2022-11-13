13 листопада 2022 року: святого Никодима — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розмовляти з незнайомими людьми

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує святого Никодима. Вважалося, що він боронить житло від пожежі.

У світі 13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти.

Що не можна робити 13 листопада?

► розмовляти з незнайомими людьми

Народні повір'я та прикмети:

► Снігурі співати почали — отже, незабаром зима прийде

► Горобці голосно цвірінькають — буде тепло. Якщо ж співів птахів не чути, то чекай на морози

► Якщо ведмідь підняв барліг на пагорб, весною буде повінь

► Якщо погода ясна та сонячна, то найближчими днями похолодає і буде вітряно

► Якщо дощ, негода затягнеться надовго

День ангела святкують:

Василь, Герман, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Микола, Роман, Сава, Степан, Федір

Народилися сьогодні:

1889 — Остап Вишня (справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко; пом. 1956), український письменник-сатирик

А також у цей день:

1805 — віденський м'ясник Йоганн Ланер винаходить сосиски.

1940 — компанія "Willis Motor Co." випускає перший позашляховик

1980 — американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна крупним планом

1987 — для того, щоб сприяти "безпечному сексу", або запобігти СНІДу, BBC демонструє на екранах Британії перший комерційний презерватив (без імені марки)

2012 — повне сонячне затемнення в Австралії та акваторії Тихого океану