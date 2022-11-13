13 листопада 2022 року: святого Никодима — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна розмовляти з незнайомими людьми
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує святого Никодима. Вважалося, що він боронить житло від пожежі.
У світі 13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти.
Що не можна робити 13 листопада?
► розмовляти з незнайомими людьми
Народні повір'я та прикмети:
► Снігурі співати почали — отже, незабаром зима прийде
► Горобці голосно цвірінькають — буде тепло. Якщо ж співів птахів не чути, то чекай на морози
► Якщо ведмідь підняв барліг на пагорб, весною буде повінь
► Якщо погода ясна та сонячна, то найближчими днями похолодає і буде вітряно
► Якщо дощ, негода затягнеться надовго
День ангела святкують:
Василь, Герман, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Микола, Роман, Сава, Степан, Федір
Народилися сьогодні:
1889 — Остап Вишня (справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко; пом. 1956), український письменник-сатирик
А також у цей день:
1805 — віденський м'ясник Йоганн Ланер винаходить сосиски.
1940 — компанія "Willis Motor Co." випускає перший позашляховик
1980 — американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна крупним планом
1987 — для того, щоб сприяти "безпечному сексу", або запобігти СНІДу, BBC демонструє на екранах Британії перший комерційний презерватив (без імені марки)
2012 — повне сонячне затемнення в Австралії та акваторії Тихого океану