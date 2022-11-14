14 ноября 2022 года: Кузьма и Демьян - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя заниматься рукоделием, тяжело работать и начинать новые дела

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна) В народе этот день называли День Кузьмы и Демьяна.

Кузьма и Демьян были врачами. Легенда гласит об их чудотворных способностях исцелять людей. К ним за помощью и исцелением приходило множество людей, братья никогда не взимали плату за лечение и в народе их прозвали бессеребренники.

В мире 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом и Международный день логопеда.

Что нельзя делать 14 ноября?

► есть куриное мясо

► начинать новые дела

Народные поверья и приметы:

► теплый день — к мягкой зиме

► не все деревья сбросили листья — к затяжной зиме и плохому урожаю

► выпало много снега — к весеннему полноводью.

► идет дождь — к холодной осени

► на дорогах грязь — к теплой зиме

День ангела празднуют:

Иван, Денис, Давид, Демьян, Кузьма, Прокопий, Савва, Федор, Юлия, Ульяна, Яков

Родились сегодня:

1840 — Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма

А также в этот день:

1900 — французский сенат одобряет разрешение женщинам работать в адвокатуре

1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа

1908 — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света