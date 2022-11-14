14 ноября 2022 года: Кузьма и Демьян - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься рукоделием, тяжело работать и начинать новые дела
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна) В народе этот день называли День Кузьмы и Демьяна.
Кузьма и Демьян были врачами. Легенда гласит об их чудотворных способностях исцелять людей. К ним за помощью и исцелением приходило множество людей, братья никогда не взимали плату за лечение и в народе их прозвали бессеребренники.
В мире 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом и Международный день логопеда.
Что нельзя делать 14 ноября?
► есть куриное мясо
► начинать новые дела
Народные поверья и приметы:
► теплый день — к мягкой зиме
► не все деревья сбросили листья — к затяжной зиме и плохому урожаю
► выпало много снега — к весеннему полноводью.
► идет дождь — к холодной осени
► на дорогах грязь — к теплой зиме
День ангела празднуют:
Иван, Денис, Давид, Демьян, Кузьма, Прокопий, Савва, Федор, Юлия, Ульяна, Яков
Родились сегодня:
1840 — Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма
А также в этот день:
1900 — французский сенат одобряет разрешение женщинам работать в адвокатуре
1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа
1908 — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света