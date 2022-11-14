14 листопада 2022 року: Кузьма та Дем'ян — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися рукоділлям, важко працювати та розпочинати нові справи

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять безсрібників та чудотворців Косми і Даміана (Кузьми та Дем'яна). У народі цей день називали День Кузьми і Дем'яна.

Кузьма та Дем'ян були лікарями. Легенда говорить про їхні чудотворні здібності зцілювати людей. До них за допомогою та зціленням приходило безліч людей, брати ніколи не брали плату за лікування і в народі їх прозвали безсрібниками.

У світі 14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом та Міжнародний день логопеда.

Що не можна робити 14 листопада?

► їсти куряче м'ясо

► розпочинати нові справи

Народні повір'я та прикмети:

► теплий день — до м'якої зими

► не всі дерева скинули листя — до затяжної зими та поганого врожаю

► випало багато снігу — до весняного повноводдя

► йде дощ — до холодної осені

► на дорогах бруд — до теплої зими

День ангела святкують:

Іван, Денис, Давид, Дем'ян, Кузьма, Прокопій, Сава, Федір, Юлія, Уляна, Яків

Народилися сьогодні:

1840 — Клод Моне, французький живописець, засновник імпресіонізму

А також у цей день:

1900 — французький сенат схвалює дозвіл жінкам працювати в адвокатурі

1903 — У Нідерландах повідомляється про винахід електрокардіографа

1908 — Альберт Ейнштейн представив квантову теорію світла