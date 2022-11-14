14 листопада 2022 року: Кузьма та Дем'ян — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна займатися рукоділлям, важко працювати та розпочинати нові справи
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять безсрібників та чудотворців Косми і Даміана (Кузьми та Дем'яна). У народі цей день називали День Кузьми і Дем'яна.
Кузьма та Дем'ян були лікарями. Легенда говорить про їхні чудотворні здібності зцілювати людей. До них за допомогою та зціленням приходило безліч людей, брати ніколи не брали плату за лікування і в народі їх прозвали безсрібниками.
У світі 14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом та Міжнародний день логопеда.
Що не можна робити 14 листопада?
► їсти куряче м'ясо
► розпочинати нові справи
Народні повір'я та прикмети:
► теплий день — до м'якої зими
► не всі дерева скинули листя — до затяжної зими та поганого врожаю
► випало багато снігу — до весняного повноводдя
► йде дощ — до холодної осені
► на дорогах бруд — до теплої зими
День ангела святкують:
Іван, Денис, Давид, Дем'ян, Кузьма, Прокопій, Сава, Федір, Юлія, Уляна, Яків
Народилися сьогодні:
1840 — Клод Моне, французький живописець, засновник імпресіонізму
А також у цей день:
1900 — французький сенат схвалює дозвіл жінкам працювати в адвокатурі
1903 — У Нідерландах повідомляється про винахід електрокардіографа
1908 — Альберт Ейнштейн представив квантову теорію світла