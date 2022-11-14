Эксперт по языку тела рассказал, что чувствовала королева Камилла, когда их с королем забросали яйцами

На днях королевская чета посещала Йоркшир, где с ними произошел неприятный инцидент.

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Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что во время внезапной ситуации, которая произошла с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой, супруга монарха проявляла настороженность и страх. Об этом пишет Mirror.

В то же время, король сохранял спокойствие и хладнокровие. Он продолжал пожимать руки, пока яйца летели в его сторону, ненадолго останавливаясь, чтобы посмотреть на треснувшие скорлупы на земле, пока Камилла следовала за ним.

Не смотря на то, что королева-консорт выглядела спокойной, эксперт говорит, что она выдала свой страх одним сигналом.

"Это забрасывание яйцами вызывает такое же количество хладнокровия и у короля. Однако Камилла реагирует, и язык ее тела предполагает настороженность, переходящую в настоящий страх. Ее рот растягивается и опускается в угол, и она продолжает оглядываться назад, как будто боясь новых атак. Шум, издаваемый толпой, кажется криками поддержки, но они сливаются в довольно пугающий визг", — заявила эксперт Джуди Джеймс.

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

Напомним, в короля Карла III стали бросать яйцами во время его визита в Йорк на севере Англии. На кадрах в социальных сетях видно, как четыре яйца пролетели мимо британского монарха и его супруги, а затем разбились о землю, не попав в цель.