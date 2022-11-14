Експертка з мови тіла розповіла, що відчувала королева Камілла, коли їх з королем закидали яйцями

Днями королівське подружжя відвідувало Йоркшир, де з ними стався неприємний інцидент.

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Експертка з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що під час раптової ситуації, яка сталася з королем Карлом III й королевою-консортом Каміллою, дружина монарха виявляла настороженість і страх. Про це пише Mirror.

Водночас король зберігав спокій і холоднокровність. Він продовжував тиснути руки, поки яйця летіли в його бік, ненадовго зупиняючись, щоб подивитися на шкаралупи, що тріснули на землі, поки Камілла йшла за ним.

Не зважаючи на те, що королева-консорт виглядала спокійною, експерт каже, що вона видала свій страх одним сигналом.

"Це закидання яйцями викликає таку ж кількість холоднокровності й у короля. Однак Камілла реагує, і язик її тіла передбачає настороженість, що переходить у справжній страх. Її рот розтягується й опускається в кут, і вона продовжує оглядатися назад, ніби боячись нових атак. Шум, що видається натовпом, здається криками підтримки, але вони зливаються в досить лячний вереск", — заявила експертка Джуді Джеймс.

[ + – ] Король Карл III та королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, у короля Карла III стали кидати яйцями під час його візиту до Йорка на півночі Англії. На кадрах у соціальних мережах видно, як чотири яйця пролетіли повз британського монарха і його дружину, а потім розбилися об землю, не потрапивши в ціль.