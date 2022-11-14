Крис Дженнер в первый раз появилась на обложке Vogue

Но это стал не американский Vogue, на обложке которого мечтают очутиться все селебрити, а Vogue Czechoslovakia

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Крис Дженнер, матриарх семества Дженнер-Кардашьян впервые в своей жизни появилась на обложке Vogue. Это стал новый номер Vogue Czechoslovakia, посвященный женщинам-лидерам.

Главред журнала Микаэла Зеевальд отметила, что в новом номере затрагивают тему женщин и инвестиций.

[ + – ] Крис Дженнер на обложке Vogue

Ведь сейчас растет число женщин-розничных инвесторов на фондовом рынке. Исследование, проведенное Fidelity Investments в 2021 году, показало, что 67% женщин в настоящее время инвестируют не только в свои пенсионные счета.

В последние годы доля женщин-инвесторов и владельцев бизнеса резко выросла, а пандемия стала для многих женщин толчком к открытию собственного дела или осуществлению первых инвестиций.

Крис Дженнер стала звездой обложки осеннего номера, потому что она — мать, менеджер и предприниматель, управляющая бизнесом империи Кардашьян-Дженнер. Она стояла за телешоу Keeping Up With Kardashians, и дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем бизнес-пути.

Напомним, ранее Крис с дочками Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян посетили благотворительный вечер Baby2Baby.