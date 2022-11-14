Кріс Дженнер уперше з'явилася на обкладинці Vogue
Але це став не американський Vogue, на обкладинці якого мріють опинитися всі селебриті, а Vogue Czechoslovakia.
Кріс Дженнер, матріарх сімейства Дженнер-Кардаш'ян, уперше у своєму житті з'явилася на обкладинці Vogue. Це став новий номер Vogue Czechoslovakia, присвячений жінкам-лідеркам.
Головна редакторка журналу Мікаела Зеєвальд зазначила, що в новому номері торкаються теми жінок та інвестицій.
Адже зараз зростає кількість жінок-роздрібних інвесторів на фондовому ринку. Дослідження, проведене Fidelity Investments у 2021 році, показало, що 67% жінок нині інвестують не лише у свої пенсійні рахунки.
В останні роки частка жінок-інвесторів і власників бізнесу різко зросла, а пандемія стала для багатьох жінок поштовхом до відкриття власної справи або здійснення перших інвестицій.
Кріс Дженнер стала зіркою обкладинки осіннього номера, бо вона — мати, менеджерка та підприємиця, яка керує бізнесом імперії Кардаш'ян-Дженнер. Вона стояла за телешоу Keeping Up With Kardashians і дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свій бізнес-шлях.
Нагадаємо, раніше Кріс із доньками Кендалл Дженнер і Кім Кардаш'ян відвідали благодійний вечір Baby2Baby.