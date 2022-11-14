Принц Гарри отметил День памяти на Гавайях без Меган Маркл

Принц пришпилил алый мак на лацкан пиджака, но был не в военной форме и без медалей.

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Пока в Великобритании отмечали День памяти и вся королевская семья, включая короля Карла и принца Уильяма с Кейт Миддлтон, приняла участие в мероприятиях, принц Гарри отдавал дань памяти в одиночестве и очень далеко от семьи. Он отправился на Гавайи без Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский провел Воскресение памяти в Перл-Харборе, где его случайно сфотографировал поклонник.

Гарри был в обычном костюме, лацкан которого он украсил традиционным алым маком, но он не надел свои медали и военную форму.

[ + – ] Принц Гарри на Гавайях

Ранее на сайте Меган и Гарри сайте Archewell появилась их фотография с подписью "Мы чествуем военнослужащих по всему миру". Она была сделана во время их визита в Гаагу на Игры непокоренных в апреле, но неясно, где именно, и что за мероприятие это было.

На Гавайях принц Гарри съездил к мемориалу авианосца USS Arizona в Гонолулу. Он был без Меган Маркл и своих детей: Арчи и Лилибет. Мемориал авианосца – это бетонная обзорная площадка, сооруженная над затонувшим в 1941 году авианосцем.

Гарри десять лет служил в армии и дважды побывал в Афганистане. Он также организовал Invictus Games для раненых военнослужащих и военных ветеранов, которые проходят с 2014 года.

Однако ему больше не разрешается носить военную форму после того, как он покинул королевскую семью, но ему по-прежнему разрешено носить полученные им медали.

После отказа от исполнения королевских обязанностей в январе 2020 года принц Гарри был вынужден самостоятельно отмечать День памяти.

В 2020 году Гарри и Меган "лично отметили" День памяти, посетив Национальное кладбище Лос-Анджелеса, чтобы отдать дань уважения павшим солдатам Содружества, а в прошлом году они неожиданно посетили военную базу в Нью-Джерси.

Но пара подверглась критике за то, что в 2020 году договорилась с фотографом о том, чтобы запечатлеть их личный акт памяти, и всячески пиарили "свой личный момент".

В то время Гарри, как говорили, был расстроен тем, что ему было отказано в разрешении возложить венок к Кенотафу от его имени, потому что он больше не был действующим членом королевской семьи.

Напомним, Перл-Харбор был выбран неслучайно. 7 декабря 1941 года Япония запустила более 350 истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев против военно-морской базы США на Гавайях, ввергнув Америку во Вторую мировую войну.

Атака японцев началась около 8 утра, в результате чего тысячи американцев погибли, получили многочисленные ранения, четыре линкора были потоплены, а еще четыре были повреждены.

Сотни морских пехотинцев и матросов пошли ко дну вместе со своими кораблями, другие погибли в пожарах.

На авианосце "Аризона" погибли 1177 членов экипажа из 1512.

Напомним, Кейт Миддлтон и прочие члены королевской семьи приняли участие в мероприятиях в Воскресение памяти. Король Карл и принц Уильям возложили венки, а королева-консорт Камилла и принцесса Уэльская наблюдали за ними с балкона.