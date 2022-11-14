Принц Гаррі відзначив День пам'яті на Гаваях без Меган Маркл

Принц пришпилив червоний мак на лацкан піджака, але був не у військовій формі та без медалей.

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Поки у Великій Британії відзначали День пам'яті й уся королівська сім'я, враховуючи короля Карла та принца Вільяма з Кейт Міддлтон, взяла участь у заходах, принц Гаррі віддавав данину пам'яті на самоті й дуже далеко від родини. Він вирушив на Гаваї без Меган Маркл. Про це пише Daily Mail.

Герцог Сассекський провів Воскресіння пам'яті у Перл-Харборі, де його випадково сфотографував шанувальник.

Гаррі був у звичайному костюмі, лацкан якого він прикрасив традиційним червоним маком, але він не одягнув свої медалі та військову форму.

[ + – ] Принц Гаррі на Гаваях

Раніше на сайті Меган і Гаррі на сайті Archewell з'явилося їх фото з підписом "Ми вшановуємо військовослужбовців по всьому світу". Воно була зроблено під час їхнього візиту до Гааги на Ігри нескорених у квітні, але незрозуміло, де саме, і що за цей захід був.

На Гаваях принц Гаррі з'їздив до меморіалу авіаносця USS Arizona у Гонолулу. Він був без Меган Маркл і своїх дітей: Арчі та Лілібет. Меморіал авіаносця — це бетонний оглядовий майданчик, споруджений над авіаносцем, що затонув у 1941 році.

Десять років Гаррі служив в армії і двічі побував в Афганістані. Він також організував Invictus Games для поранених військовослужбовців і військових ветеранів, які відбуваються з 2014 року.

Однак йому більше не дозволяється носити військову форму після того, як він залишив королівську сім'ю, але йому, як і раніше, дозволено носити отримані ним медалі.

Після відмови від виконання королівських обов'язків у січні 2020 року принц Гаррі був змушений самостійно відзначати День пам'яті.

У 2020 році Гаррі та Меган "особисто відзначили" День пам'яті, відвідавши Національний цвинтар Лос-Анджелеса, щоб віддати шану полеглим солдатам Співдружності, а минулого року вони несподівано відвідали військову базу в Нью-Джерсі.

Але пара піддалася критиці за те, що в 2020 році домовилася з фотографом про те, щоб сфотографувати їх особистий акт пам'яті, і всіляко піарили "свій особистий момент".

У той час Гаррі, як казали, був засмучений тим, що йому було відмовлено у дозволі покласти вінок до Кенотафа від його імені, тому що він більше не був членом королівської родини.

Нагадаємо, Перл-Харбор було обрано невипадково. 7 грудня 1941 року Японія запустила понад 350 винищувачів, бомбардувальників і торпедоносців проти військово-морської бази США на Гаваях, втягнувши Америку в Другу світову війну.

Атака японців почалася приблизно о 8-ій ранку, внаслідок чого тисячі американців загинули, отримали численні поранення, чотири лінкори були потоплені, а ще чотири були пошкоджені.

Сотні морських піхотинців і матросів пішли на дно разом зі своїми кораблями, інші загинули в пожежах.

На авіаносці "Арізона" загинули 1 177 членів екіпажу з 1 512.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та інші члени королівської родини взяли участь у заходах у Воскресіння пам'яті. Король Карл і принц Вільям поклали вінки, а королева-консорт Камілла та принцеса Уельська спостерігали за ними з балкона.