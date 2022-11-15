15 ноября 2022 года: Житница - что сегодня нельзя делать
Древние поверья запрещают сегодня ссориться и выяснять отношения.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Акиндина и Пигасия. Это придворные царя Соломона. В народе их считали покровителями житниц, просили уберечь от огня амбары с урожаем. Этот день называли Житницей.
В мире 15 ноября отмечают Международный день писателей, находящихся в заключении, день хлеба и сыра.
Что нельзя делать 15 ноября?
► выяснять отношения
► уезжать далеко
Народные поверья и приметы:
► если житница полна, то и душа полна будет
► что в этот день загадаешь, то обязательно в ближайшем будущем сбудется
► в этот день хорошо покупать одежду. Считается, что она долго прослужит
► если у девушки внезапно сильно застукает сердце, то где-то недалеко ходит ее суженый
День ангела празднуют:
Афоний, Леопольд и Маркиян
А также в этот день:
1492 — Христофор Колумб в своем дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы
1904 — американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями