15 ноября 2022 года: Житница - что сегодня нельзя делать

Древние поверья запрещают сегодня ссориться и выяснять отношения.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Акиндина и Пигасия. Это придворные царя Соломона. В народе их считали покровителями житниц, просили уберечь от огня амбары с урожаем. Этот день называли Житницей.

В мире 15 ноября отмечают Международный день писателей, находящихся в заключении, день хлеба и сыра.

Что нельзя делать 15 ноября?

► выяснять отношения

► уезжать далеко

Народные поверья и приметы:

► если житница полна, то и душа полна будет

► что в этот день загадаешь, то обязательно в ближайшем будущем сбудется

► в этот день хорошо покупать одежду. Считается, что она долго прослужит

► если у девушки внезапно сильно застукает сердце, то где-то недалеко ходит ее суженый

День ангела празднуют:

Афоний, Леопольд и Маркиян

А также в этот день:

1492 — Христофор Колумб в своем дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы

1904 — американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями