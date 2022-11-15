15 листопада 2022: Житниця — чого сьогодні не можна робити
Стародавні повір'я забороняють сьогодні сваритися та з'ясовувати стосунки.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Акиндіна та Пигасія. Це придворні царя Соломона. У народі їх вважали покровителями житниць, просили вберегти від вогню комори з урожаєм. Цей день називали Житницею.
У світі 15 листопада відзначають Міжнародний день письменників, ув'язнених, день хліба та сиру.
Чого не можна робити 15 листопада?
► з'ясовувати стосунки
► їхати далеко
Народні повір'я та прикмети:
► якщо житниця повна, то й душа сповнена буде
► що в цей день загадаєш, то обов'язково найближчим часом збудеться
► цього дня добре купувати одяг. Вважається, що він довго прослужить
► якщо у дівчини раптово сильно застукає серце, то десь недалеко ходить її суджений
День ангела святкують:
Афоній, Леопольд та Маркіян
А також у цей день:
1492 — Христофор Колумб у своєму щоденнику вперше описує тютюн, який вживають індіанці.
1904 — американець Кінг Кемп Жиллетт патентує бритву зі змінними лезами