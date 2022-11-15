15 листопада 2022: Житниця — чого сьогодні не можна робити

Стародавні повір'я забороняють сьогодні сваритися та з'ясовувати стосунки.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Акиндіна та Пигасія. Це придворні царя Соломона. У народі їх вважали покровителями житниць, просили вберегти від вогню комори з урожаєм. Цей день називали Житницею.

У світі 15 листопада відзначають Міжнародний день письменників, ув'язнених, день хліба та сиру.

Чого не можна робити 15 листопада?

► з'ясовувати стосунки

► їхати далеко

Народні повір'я та прикмети:

► якщо житниця повна, то й душа сповнена буде

► що в цей день загадаєш, то обов'язково найближчим часом збудеться

► цього дня добре купувати одяг. Вважається, що він довго прослужить

► якщо у дівчини раптово сильно застукає серце, то десь недалеко ходить її суджений

День ангела святкують:

Афоній, Леопольд та Маркіян

А також у цей день:

1492 — Христофор Колумб у своєму щоденнику вперше описує тютюн, який вживають індіанці.

1904 — американець Кінг Кемп Жиллетт патентує бритву зі змінними лезами