Эффектная Рита Ора появилась на красной дорожке с возлюбленным (фото)

Наряд певицы был откровенным, но не единственным, который Рита надевала на этом мероприятии.

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31-летняя британская певица Рита Ора и ее возлюбленный 47-летний режиссер Тайка Вайтити стали ведущими церемонии European MTV Awards, которая проходила 13 ноября в Дюссельдорфе. Об этом сообщает Mirror.

Перед началом церемонии, Рита появилась на красной дорожке в сексуальном прозрачном комбинезоне из кружевной ткани с цветочной отделкой, фатином и пайетками от бренда Elie Saab. Свой довольно откровенный образ она дополнила обувью на платформе и прической.

На руках у Риты было множество колец и браслетов. Также она осветлила брови и сделала яркий макияж.

Во время самого мероприятия знаменитость несколько раз меняла наряды.

На сцене она появилась в фиолетовом мини-образе с множеством рюш на рукавах и с капюшоном.

[ + – ] Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Instagram @mtvitalia

Также Рита надевала белый костюм с топом и длинной юбкой. Ее возлюбленный Тайка при этом сменил несколько костюмов, продемонстрировав синий, с принтом и черный образы.

[ + – ] Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Instagram @mtvitalia

Напомним, 31-летня певица Рита Ора посетила церемонию вручения премии Glamour Women of the Year Awards 2022 в прозрачном платье.

Также Фокус писал, что на новых фотографиях, которые Рита опубликовала в своем Instagram, она еще раз показала логичные результаты от регулярных тренировок, а также затиззерила запуск своего бренда Humans Being.