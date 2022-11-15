Ефектна Ріта Ора з'явилася на червоній доріжці з коханим (фото)

Вбрання співачки було відвертим, але не єдиним, яке Ріта одягала на цьому заході.

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31-річна британська співачка Ріта Ора та її коханий 47-річний режисер Тайка Вайтіті стали ведучими церемонії European MTV Awards, яка проходила 13 листопада у Дюссельдорфі. Про це повідомляє Mirror.

Перед початком церемонії, Ріта з'явилася на червоній доріжці у сексуальному прозорому комбінезоні з мереживної тканини з квітковим оздобленням, фатином та паєтками від бренду Elie Saab. Свій досить відвертий образ вона доповнила взуттям на платформі та зачіскою.

На руках у Ріти було безліч перснів та браслетів. Також вона висвітлила брови й зробила яскравий макіяж.

Під час самого заходу знаменитість кілька разів змінювала вбрання.

На сцені вона з'явилася у фіолетовому мініобразі з безліччю рюшів на рукавах і з капюшоном.

[ + – ] Ріта Ора та Тайка Вайтіті Фото: Instagram @mtvitalia

Також Ріта одягала білий костюм з топом та довгою спідницею. Її коханий Тайка при цьому змінив кілька костюмів, продемонструвавши синій, з принтом та чорний образи.

[ + – ] Ріта Ора та Тайка Вайтіті Фото: Instagram @mtvitalia

Нагадаємо, 31-річна співачка Ріта Ора відвідала церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2022 у прозорій сукні.

Також Фокус писав, що на нових фотографіях, які Ріта опублікувала у своєму Instagram, вона ще раз показала логічні результати від регулярних тренувань, а також анонсувала запуск свого бренду Humans Being.