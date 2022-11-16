16 ноября 2022 года: Анны Холодной - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не уходить надолго из дома, не посещать людные места и избегать конфликтов и ссор.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Анны Всеволодовой – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который женился на греческой царевне.

В Украине свой профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи.

Что нельзя делать 16 ноября?

► уходить надолго из дома

► ходить в людные места

► ссориться, выяснять отношения

Народные поверья и приметы:

► на реке стоит лед — к хорошему урожаю хлеба

► сегодня может присниться вещий сон. Главное – правильно его расшифровать.

День ангела празднуют:

Анна, Георгий, Гертруда, Илья, Иосиф, Светлана, Федор, Федот и Феодотия

Родились сегодня:

1977 — Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка (1994)

А также в этот день:

1841 — в Нью-Йорке патентуется пробковый спасательный пояс

1938 — дата рождения спортивной дисциплины самбо

1966 — наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 м/мин