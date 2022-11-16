16 ноября 2022 года: Анны Холодной - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не уходить надолго из дома, не посещать людные места и избегать конфликтов и ссор.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Анны Всеволодовой – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который женился на греческой царевне.
В Украине свой профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи.
Что нельзя делать 16 ноября?
► уходить надолго из дома
► ходить в людные места
► ссориться, выяснять отношения
Народные поверья и приметы:
► на реке стоит лед — к хорошему урожаю хлеба
► сегодня может присниться вещий сон. Главное – правильно его расшифровать.
День ангела празднуют:
Анна, Георгий, Гертруда, Илья, Иосиф, Светлана, Федор, Федот и Феодотия
Родились сегодня:
1977 — Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка (1994)
А также в этот день:
1841 — в Нью-Йорке патентуется пробковый спасательный пояс
1938 — дата рождения спортивной дисциплины самбо
1966 — наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 м/мин