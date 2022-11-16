16 листопада 2022: Анни Холодної — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не йти надовго з дому, не відвідувати людні місця й уникати конфліктів і сварок.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославовича, який одружився з грецькою царівною.
В Україні своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку.
Що не можна робити 16 листопада?
► йти надовго з дому
► ходити в людні місця
► сваритися, з'ясовувати стосунки
Народні повір'я та прикмети:
► на річці стоїть лід — до хорошого врожаю хліба
► сьогодні може наснитися віщий сон. Головне — правильно його розшифрувати.
День ангела святкують:
Анна, Георгій, Гертруда, Ілля, Йосип, Світлана, Федір, Федот і Феодотія
Народилися сьогодні:
1977 — Оксана Баюл, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1994)
А також у цей день:
1841 — у Нью-Йорку патентується пробковий рятувальний пояс
1938 — дата народження спортивної дисципліни самбо
1966 — спостерігається найбагатший зорепад: до 2300 м/хв