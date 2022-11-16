16 листопада 2022: Анни Холодної — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не йти надовго з дому, не відвідувати людні місця й уникати конфліктів і сварок.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославовича, який одружився з грецькою царівною.

В Україні своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку.

Що не можна робити 16 листопада?

► йти надовго з дому

► ходити в людні місця

► сваритися, з'ясовувати стосунки

Народні повір'я та прикмети:

► на річці стоїть лід — до хорошого врожаю хліба

► сьогодні може наснитися віщий сон. Головне — правильно його розшифрувати.

День ангела святкують:

Анна, Георгій, Гертруда, Ілля, Йосип, Світлана, Федір, Федот і Феодотія

Народилися сьогодні:

1977 — Оксана Баюл, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1994)

А також у цей день:

1841 — у Нью-Йорку патентується пробковий рятувальний пояс

1938 — дата народження спортивної дисципліни самбо

1966 — спостерігається найбагатший зорепад: до 2300 м/хв