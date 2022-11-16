Дэниел Крейг поскандалил с соседями из-за дерева

Чтобы обрезать дерево, актеру и его жене нужно согласие соседей.

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54-летний британский актер Дэниел Крейг, всемирно известный по роли Джеймса Бонда, в повседневной жизни имеет те же проблемы, что и обычные люди. В частности, как пишет The Sun Online, у знаменитости случился конфликт с соседями из-за 20-метрового дерева, которое те хотят срубить возле таунхауса в Северном Лондоне стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.

Крейг и его жена Рэйчел Вайс пять лет назад уже отстояли в суде дерево после того, как живущие по соседству граждане намеревались срубить его, поскольку оно, по их утверждениям, повреждает дом корнями. Тогда Крейг и Вайс предложили обрезать дерево, а причиной трещин в доме специальная комиссия попечительного совета Камдена назвала дырявую канализационную трубу неподалеку.

Теперь актеры, поженившиеся в 2011 году, обратились к местным властям с просьбой провести дальнейшие работы по дереву, обрезав его еще на четыре метра. Они также хотят обрезать еще одно дерево и увитую плющом грушу.

Им нужно согласие, потому что деревья находятся под защитой Приказа о сохранении деревьев в специально отведенной заповедной зоне.

"Это ранее обрезанное дерево нуждается в уходе, чтобы замедлить рост корней и улучшить освещение", – пояснила агент по планированию Стефани Радзивиллович.

Ожидается, что официальные лица в совете примут решение в конце этого месяца.

В 2017 году банкиры Аласдер Нисбет и его жена Элизабет заявили, что их викторианский дом с террасой был изрешечен трещинами из-за корней деревьев, которые находятся на территории перед жильем актерской пары. Однако в то время другие соседи говорили, что деревья были "эстетически красивыми" и что их удаление было бы "все равно что лишиться конечности".

Представитель Крейга отказался от комментариев.

Напомним, Дэниел Крейг недавно снялся в рекламе водки.