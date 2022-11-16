Денієл Крейґ поскандалив із сусідами через дерево

Щоб обрізати дерево, актору та його дружині потрібна згода сусідів.

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54-річний британський актор Денієл Крейґ, всесвітньо відомий за роллю Джеймса Бонда, у повсякденному житті має ті ж проблеми, що й звичайні люди. Зокрема, як пише The Sun Online, у знаменитості стався конфлікт із сусідами через 20-метрове дерево, яке ті хочуть зрубати біля таунхаусу в Північному Лондоні вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крейґ і його дружина Рейчел Вайс п'ять років тому вже відстояли в суді дерево після того, як громадяни, які живуть по сусідству, мали намір зрубати його, оскільки воно, за їхніми твердженнями, пошкоджує будинок корінням. Тоді Крейґ і Вайс запропонували обрізати дерево, а причиною тріщин у будинку спеціальна комісія опікунської ради Камдена назвала діряву каналізаційну трубу неподалік.

Тепер актори, які одружилися у 2011 році, звернулися до місцевої влади з проханням провести подальші роботи щодо дерева, обрізавши його ще на чотири метри. Вони також хочуть обрізати ще одне дерево та повиту плющем грушу.

Їм потрібна згода, тому що дерева перебувають під захистом Наказу про збереження дерев у спеціально відведеній заповідній зоні.

"Це раніше обрізане дерево потребує догляду, щоб уповільнити ріст коріння та покращити освітлення", — пояснила агентка з планування Стефані Радзивілович.

Очікується, що офіційні особи в раді ухвалять рішення наприкінці цього місяця.

У 2017 році банкіри Аласдер Нісбет і його дружина Елізабет заявили, що їхній вікторіанський будинок із терасою було зрешечено тріщинами через коріння дерев, що розташовані на території перед житлом акторської пари. Однак на той час інші сусіди говорили, що дерева були "естетично красивими" та що їхнє видалення було б "тим самим, що втратити кінцівку".

Представник Крейґа відмовився від коментарів.

Нагадаємо, Денієл Крейґ нещодавно знявся в рекламі горілки.