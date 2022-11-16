Женщина, которая вышла замуж за тряпичную куклу, заявила об измене "мужа"

Мейривоне Роша Мораес утверждает, что, со слов подруги, ее "муж пошел в отель с другой женщиной".

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37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии, которая в декабре прошлого года прославилась тем, что вышла замуж за тряпичную куклу по имени Марсело, пошитого для нее матерью, заявила, что ее брак висит на волоске, поскольку незадолго до первой годовщины свадьбы "муж" ей "изменил", пишет Mirror.

Мораес утверждает, что Марсело "пошел в мотель с другой женщиной", и даже говорит, что она "нашла сообщения на его телефоне".

[ + – ] Свадьбе Мейривоне и Марсело

"Мне было очень грустно, и я едва могла спать, потому что очень люблю своего мужа, но он отрицал предательство. Я знала от подруги, которая рассказала мне, что видела, как Марсело входил в мотель с другой женщиной, в то время как я была госпитализирована на три ночи и три дня с Марселино, нашим сыном, у которого был вирус. Сначала я подумала, что она лжет, но потом начала просматривать его телефон и увидела разговоры, которые убедили меня в том, что он изменяет. Он продолжал все отрицать и говорил, что очень любит меня, просил прощения и много плакал. Спор был неприятным и напугал нашего сына, который плакал, поэтому я крикнула ему: "Ты видишь, что ты сделал?" Я спросила его, кто эта женщина, и он не ответил", – рассказала женщина в TikTok.

[ + – ] Марселино на осмотре у доктора

Она призналась, что хотела выгнать неверного "мужа", но потом подумала о том, что их "сын", тоже тряпичная кукла, будет "скучать по отцу".

Теперь они спят на разных кроватях, и Мейривоне думает, что делать дальше.

"Любовь, которую я испытываю к нему, заставила меня простить – не полностью, – но я не думаю, что смогла бы жить без мужа. Мне нужно поговорить с ним, чтобы он мог решить раз и навсегда, что он больше не изменяет, и если он изменит еще раз, я ему не прощу", – подчеркнула обманутая "жена".

Чуть позже она добавила:

"Я женщина, желанная для многих, и я работаю, забочусь о себе и своем доме, но все, что он делает, это заботится о нашем ребенке. Я всегда помню, что он обещал мне верность у алтаря, и я не могу поверить, что он сделал это со мной. Я ему сказала, что любящие не предают, и мы поклялись в вечной любви – нас не может быть трое, нас пока только двое. О нашем счастливом маленьком мальчике очень хорошо заботятся, и я скоро его окрещу. Из-за этого и нашего сына мы продолжим жить вместе, но моя самая большая мечта – однажды иметь дом для всех нас".

18 декабря 2022 года пара отпразднует свою первую годовщину вместе.

Напомним, на свадебной церемонии присутствовали 250 гостей из числа родственников и друзей, после чего новоиспеченная жена повезла "мужа" в свадебное путешествие в Рио-де-Жанейро.

Одной свадьбы Мейривоне было мало, и уже вскоре она объявила, что беременна. Во время "вынашивания ребенка" бразильянка даже набрала почти 2 кг. В положенный срок "родился" тряпичный сын Марселино. Домашние "роды" продолжались 35 минут в присутствии врача и медсестры. Однако только медиками процесс не ограничился, поскольку появление на свет куклы транслировалось в прямом эфире, и его смотрели 200 человек.