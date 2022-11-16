Жінка, яка вийшла заміж за ляльку, заявила про зраду "чоловіка"

Мейрівоне Роша Мораєс стверджує, що, за словами подруги, її "чоловік пішов у готель з іншою жінкою".

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37-річна Мейрівоне Роша Мораєс з Бразилії, яка у грудні минулого року прославилася тим, що вийшла заміж за ляльку, на ім'я Марсело, пошиту для неї матір'ю, заявила, що її шлюб висить на волосині, оскільки незадовго до першої річниці весілля "він їй зрадив", пише Mirror.

Мораєс стверджує, що Марсело "пішов у готель з іншою жінкою", і навіть каже, що вона "знайшла повідомлення на його телефоні".

[ + – ] Весілля Мейрівоне та Марсело

"Мені було дуже сумно, і я ледве могла спати, тому що дуже люблю свого чоловіка, але він заперечував зраду. Я знала від подруги, яка розповіла мені, що бачила, як Марсело входив у готель з іншою жінкою, коли я була госпіталізована на три ночі і три дні з Марселіно, нашим сином, який мав вірус, спочатку я подумала, що вона бреше, але потім почала переглядати його телефон і побачила розмови, які переконали мене в тому, що він зраджує. Він продовжив все заперечувати і казав, що дуже любить мене, просив вибачення і багато плакав, тому я крикнула йому: "Ти бачиш, що ти накоїв?" Я спитала його, хто ця жінка, але він не відповів", — розповіла жінка у TikTok.

[ + – ] Марселіно на огляді у лікаря

Вона зізналася, що хотіла вигнати невірного "чоловіка", але потім подумала про те, що їхній "син", теж лялька, "нудьгуватиме за батьком".

Тепер вони сплять на різних ліжках, і Мейрівоне думає, що робити далі.

"Любов, яку я відчуваю до нього, змусила мене пробачити — не повністю, — але я не думаю, що змогла б жити без чоловіка. Мені треба поговорити з ним, щоб він міг вирішити раз і назавжди, що він більше не зраджує, і якщо він змінить ще раз, я йому не пробачу", — наголосила ошукана "дружина".

Трохи згодом вона додала:

"Я жінка, бажана для багатьох, і я працюю, дбаю про себе і свій дім, але все, що він робить, це піклується про нашу дитину. Я завжди пам'ятаю, що він обіцяв мені вірність біля вівтаря, і я не можу повірити, що він зробив це зі мною. Я йому сказала, що люблячі не зраджують, і ми поклялися у вічному коханні — нас не може бути троє, нас поки тільки двоє. Про нашого щасливого маленького хлопчика дуже добре дбають, і я скоро його охрищу. Через це і через нашого сина ми продовжимо жити разом, але моя найбільша мрія — якось мати дім для всіх нас».

18 грудня 2022 року пара відсвяткує свої перші роковини разом.

Нагадаємо, на весільній церемонії були присутні 250 гостей з-поміж родичів та друзів, після чого новоспечена дружина повезла "чоловіка" у весільну подорож до Ріо-де-Жанейро.

Одного весілля Мейрівоне було мало, і незабаром вона оголосила, що вагітна. Під час "виношування дитини" бразилійка навіть набрала майже 2 кг. У визначений термін "народився" ляльковий син Марселіно. Домашні "пологи" тривали 35 хвилин у присутності лікаря та медсестри. Проте лише медиками процес не обмежився, оскільки поява на світ ляльки транслювалася у прямому ефірі, і на нього дивилися 200 людей.