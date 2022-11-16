Наталья Водянова нашла свою родную младшую сестру, от которой ее мать отказалась в детстве

Девочка получила имя Дженнифер и живет в США

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В новом номере американского Vogue, для обложки которого снималась Дженнифер Лопес, появится еще одна интересная новость. Российская модель Наталья Водянова дала откровенное интервью, в котором рассказала о давно потерянной младшей сестре. Примечательно, но когда-то сама Наталья убедила мать в том, что девочку нужно отдать на удочерение. Об этом пишет Hello!

Само интервью, как декабрьский номер Vogue появится на прилавках еще нескоро, но часть его уже утекла в Сеть.

В беседе с журналистом Хэмишем Боулзом Водянова вспомнила голодное детство в России. Они вместе с матерью и сестрами вчетвером жили в квартире площадью 20 квадратных метров в Нижнем Новгороде. Семья переживала тяжелые времена, а отец ушел из семьи и отказался им помогать. Одна из сестер Водяновой, Оксана, страдает ДЦП и аутизмом. Сама Наталья, которая родилась в 1982 году, в 1997 году бросила школу и пошла торговать на рынке, чтобы помочь семье.

В 2000 году у Ларисы, матери Натальи, родилась еще одна дочь — самой модели на этот момент было 18 лет. Наталья предложила отдать младшую сестру Машу на удочерение, поскольку не хотела для нее такой же судьбы, и ребенка забрала обеспеченная пара из Северной Каролины.

"У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца. Мы жили вчетвером (Наталья, ее мать Лариса и две сестры по матери – Оксана и Кристина. – ред.) в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала", — рассказала Наталья Водянова.

[ + – ] Наталья Водянова с потерянной сестрой Фото: Соцсети

Когда Наталье было 14 лет, ее мать вернулась к отцу своих двух дочерей – Оксаны и Кристины, но ненадолго.

"Любовь сумасшедшая, сумасшедшая штука", – отметила Наталья.

Модель призналась, что когда спустя четыре года родилась Маша, отец девочки отказался им помогать. И тогда Наталья предложила матери отдать девочку, которую назвали Машей, на удочерение.

Водянова вспомнила, как им звонили из детдома и предлагали забрать ребенка обратно.

"Она такой хороший ребенок, красивый, никогда не плачет. Может быть, вы все-таки ее заберете?", — говорили ее матери, но та не согласилась.

"Она поймала мой палец и крепко схватила. Маша уже тогда была бойцом. И я тогда ей пообещала, что мы снова увидимся", — когда Наталья стала работать моделью и финансовая ситуация улучшилась, она попыталась найти сестру, и привлекала даже частных детективов, но ничего не вышло, так как информация о приемных родителях была закрыта.

Но Маша, которая получила новое имя Дженнифер Бернс, сама зарегистрировалась на сайте, где люди ищут своих родственников по ДНК, и узнала, что ее родственницей является Наталья Водянова.

Она прилетела в Париж и встретилась со своими сестрами, Натальей и Кристиной.

"Дженна всегда была частью моей жизни, даже когда мы были не знакомы. Меня все время мучил вопрос, в порядке ли она. Мы быстро наверстываем упущенное и чувствуем себя одной семьей", — рассказала Наталья.

Для нового номера Vogue сестры снялись вместе. Фотографировала их знаменитая Энни Лейбовиц.

Напомним, Наталья Водянова сейчас замужем за Антуаном Арно, генеральным директором Berluti, сыном мультимиллиардера Бернара Арно. У нее двое сыновей от Антуана – Роман и Максим.

Также у Водяновой двое сыновей и дочь от ее первого мужа – английского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана.