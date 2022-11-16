Наталія Водянова знайшла свою рідну молодшу сестру, від якої її мати відмовилася у дитинстві

Дівчинка отримала ім'я Дженніфер і живе у США

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У новому номері американського Vogue, для обкладинки якого знімалася Дженніфер Лопес, з'явиться ще одна цікава новина. Російська модель Наталія Водянова дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про давно втрачену молодшу сестру. Цікаво, але колись сама Наталія переконала матір у тому, що дівчинку треба віддати на удочеріння. Про це пише Hello!

Саме інтерв'ю, як грудневий номер Vogue з'явиться на прилавках ще нескоро, але його частина вже витекла в мережу.

У розмові з журналістом Гемішем Боулзом Водянова згадала голодне дитинство у Росії. Вони разом із матір'ю та сестрами вчотирьох жили у квартирі площею 20 квадратних метрів у Нижньому Новгороді. Сім'я переживала важкі часи, а батько пішов із сім'ї та відмовився їм допомагати. Одна із сестер Водянової, Оксана, страждає на ДЦП та аутизм. Сама Наталія, яка народилася 1982 року, 1997 року покинула школу і пішла торгувати на ринку, щоб допомогти сім'ї.

2000 року у Лариси, матері Наталії, народилася ще одна дочка — самій моделі на цей момент було 18 років. Наталя запропонувала віддати молодшу сестру Машу на удочеріння, оскільки не хотіла для неї такої ж долі, і дитину забрала багата пара з Північної Кароліни.

"У моєї мами було кілька нещасливих стосунків, включаючи мого батька. Ми жили вчотирьох (Наталя, її мати Лариса та дві сестри по матері — Оксана та Христина — ред.) у 20-метровій кімнаті без нічого. Мама дуже, дуже багато і тяжко працювала", — розповіла Наталія Водянова.

[ + – ] Наталія Водянова із втраченою сестрою Фото: Соцсети

Коли Наталії було 14 років, її мати повернулася до батька своїх двох дочок — Оксани та Христини, але ненадовго.

"Кохання божевільна, божевільна штука", — зазначила Наталія.

Модель зізналася, що через чотири роки народилася Маша, батько дівчинки відмовився їм допомагати. І тоді Наталія запропонувала матері віддати дівчинку, яку назвали Машею, на удочеріння.

Водянова згадала, як їм дзвонили з дитбудинку та пропонували забрати дитину назад.

"Вона така хороша дитина, гарна, ніколи не плаче. Може, ви все-таки її заберете?" — говорили її матері, але та не погодилася.

"Вона спіймала мій палець і міцно схопила. Маша вже тоді була бійцем. І я тоді їй пообіцяла, що ми знову побачимося", — коли Наталія почала працювати моделлю і фінансова ситуація покращилася, вона спробувала знайти сестру, і залучала навіть приватних детективів, але нічого не сталося, оскільки інформація про прийомних батьків була закрита.

Але Маша, яка отримала нове ім'я Дженніфер Бернс, сама зареєструвалася на сайті, де люди шукають своїх родичів ДНК, і дізналася, що її родичкою є Наталія Водянова.

Вона прилетіла до Парижа і зустрілася зі своїми сестрами, Наталією та Христиною.

"Дженна завжди була частиною мого життя, навіть коли ми були не знайомі. Мене весь час мучило питання, чи в порядку вона. Ми швидко надолужуємо втрачене і відчуваємо себе однією родиною", — розповіла Наталія.

Для нового номера Vogue сестри знялися разом. Фотографувала їхня знаменита Енні Лейбовіц.

Нагадаємо, Наталія Водянова зараз одружена з Антуаном Арно, генеральним директором Berluti, сином мультимільярдера Бернара Арно. У неї двоє синів від Антуана – Роман та Максим.

Також у Водянової двоє синів та дочка від її першого чоловіка — англійського аристократа Джастіна Тревора Берклі Портмана.