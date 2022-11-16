Актер Александр Скарсгард, звезда "Настоящей крови", в первый раз стал отцом
Представитель актерской династии Скарсгардов стал отцом, но пока не заявил об этом официально.
46-летний Александр Скарсгард, сын известного актера Стеллана Скарсгарда, стал отцом в первый раз. Но пока официально это звезда фильмов "Варяг" и "Меланхолия" это не подтвердил. Об этом пишет Daily Mail.
Первенец звезды сериалов "Настоящая кровь" и "Маленькая большая ложь" родился от шведской актрисы Тувы Новотны. Пару сфотографировали на улице Нью-Йорка вместе с малышом. Тува и Александр встречались с друзьями.
Пара прогулялась, а потом сходила на ужин в ресторан "Альта", где подают высококлассные блюда средиземноморской кухни.
Тува Новотны подтвердила свою беременность в апреле на шведской премии Elle Awards, но не сказала, кто отец ребенка.
Ходили слухи, что они пара, но это никогда не подтверждали это официально. Недавно Александр и Тува появились вместе в третьем сезоне сериала Ларса фон Триера "Королевство: Исход".
Скарсгард ранее работал с фон Триером над его известной апокалиптической драмой "Меланхолия" с Кирстен Данст.
Тува много снимается в Швеции и других странах Скандинавии. Она также появлялась в нашумевшем "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс (2010) и в научно-фантастическом триллере "Аннигиляция" с Натали Портман (2018).
У Тувы есть 15-летняя дочь от актера Николая Бьеррума Лерсбрюггена.
Александр Скарсгард, как известно, скрывал все свои отношения.
В 2011 году Аманда Сейфрид подтвердила, что они встречались несколько лет назад, и, по слухам, он ненадолго встречался с Эван Рэйчел Вуд во время съемок "Настоящей крови" для HBO.
Также у него был короткий роман с Кейт Босуорт, с которой он снимался в драме "Соломенные псы", а также отношения с моделью Алексой Чанг с 2015 по 2017 год.
Многочисленное семейство Скарсгардов в принципе не слишком откровенно во всем, что касается их личной жизни. Так, только недавно стало известно, что Билл Скарсгард, звезда фильма "Оно", оказывается женат и у него есть маленькая дочь.