Актер Александр Скарсгард, звезда "Настоящей крови", в первый раз стал отцом

Представитель актерской династии Скарсгардов стал отцом, но пока не заявил об этом официально.

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46-летний Александр Скарсгард, сын известного актера Стеллана Скарсгарда, стал отцом в первый раз. Но пока официально это звезда фильмов "Варяг" и "Меланхолия" это не подтвердил. Об этом пишет Daily Mail.

Первенец звезды сериалов "Настоящая кровь" и "Маленькая большая ложь" родился от шведской актрисы Тувы Новотны. Пару сфотографировали на улице Нью-Йорка вместе с малышом. Тува и Александр встречались с друзьями.

Пара прогулялась, а потом сходила на ужин в ресторан "Альта", где подают высококлассные блюда средиземноморской кухни.

[ + – ] Александр Скарсгард и Тува Новотны с ребенком на улицах Нью-Йорка

Тува Новотны подтвердила свою беременность в апреле на шведской премии Elle Awards, но не сказала, кто отец ребенка.

Ходили слухи, что они пара, но это никогда не подтверждали это официально. Недавно Александр и Тува появились вместе в третьем сезоне сериала Ларса фон Триера "Королевство: Исход".

Скарсгард ранее работал с фон Триером над его известной апокалиптической драмой "Меланхолия" с Кирстен Данст.

Тува много снимается в Швеции и других странах Скандинавии. Она также появлялась в нашумевшем "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс (2010) и в научно-фантастическом триллере "Аннигиляция" с Натали Портман (2018).

У Тувы есть 15-летняя дочь от актера Николая Бьеррума Лерсбрюггена.

Александр Скарсгард, как известно, скрывал все свои отношения.

В 2011 году Аманда Сейфрид подтвердила, что они встречались несколько лет назад, и, по слухам, он ненадолго встречался с Эван Рэйчел Вуд во время съемок "Настоящей крови" для HBO.

Также у него был короткий роман с Кейт Босуорт, с которой он снимался в драме "Соломенные псы", а также отношения с моделью Алексой Чанг с 2015 по 2017 год.

Многочисленное семейство Скарсгардов в принципе не слишком откровенно во всем, что касается их личной жизни. Так, только недавно стало известно, что Билл Скарсгард, звезда фильма "Оно", оказывается женат и у него есть маленькая дочь.