Актор Александр Скашґорд, зірка "Справжньої крові", вперше став батьком

Представник акторської династії Скашґордів став батьком, але поки що не заявив про це офіційно.

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46-річний Александр Скашґорд, син відомого актора Стеллана Скашґорда, став батьком уперше. Але поки що офіційно зірка фільмів "Варяг" і "Меланхолія" це не підтвердив. Про це пише Daily Mail.

Первісток зірки серіалів "Справжня кров" і "Маленька велика брехня" народився від шведської акторки Туви Новотни. Пару сфотографували на вулиці Нью-Йорка разом із малюком. Тува й Александр зустрічалися з друзями.

Пара прогулялася, а потім сходила на вечерю у ресторан "Альта", де подають висококласні страви середземноморської кухні.

[ + – ] Александр Скашґорд і Тува Новотни з дитиною на вулицях Нью-Йорка

Тува Новотни підтвердила свою вагітність у квітні на шведській премії Elle Awards, але не сказала хто батько дитини.

Ширилися чутки, що вони пара, але це ніколи не підтверджували це офіційно. Нещодавно Александр і Тува з'явилися разом у третьому сезоні серіалу Ларса фон Трієра "Королівство: Вихід".

Скашґорд раніше працював із фон Трієром над його відомою апокаліптичною драмою "Меланхолія" з Кірстен Данст.

Тува багато знімається у Швеції та інших країнах Скандинавії. Вона також з'являлася в гучному "Їж, молись, кохай" із Джулією Робертс (2010) та в науково-фантастичному трилері "Анігіляція" з Наталі Портман (2018).

Тува має 15-річну доньку від актора Миколи Б'єррума Лерсбрюггена.

Александр Скашґорд, як відомо, приховував усі свої стосунки.

У 2011 році Аманда Сейфрід підтвердила, що вони зустрічалися кілька років тому, і, за чутками, він недовго зустрічався з Еван Рейчел Вуд під час зйомок "Справжньої крові" для HBO.

Також він мав короткий роман із Кейт Босворт, з якою він знімався в драмі "Солом'яні пси", а також стосунки з моделлю Олексою Чанг із 2015 по 2017 рік.

Численна родина Скашґордів у принципі не надто відверта в усьому, що стосується їхнього особистого життя. Так, тільки недавно стало відомо, що Білл Скашґорд, зірка фільму "Воно", одружений і має маленьку дочку.