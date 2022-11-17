17 ноября 2022 года: преподобного Иоанникия Великого - что сегодня нельзя делать
Сегодня древние поверья запрещают заводить новые знакомства и начинать важные дела.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Иоанникия Великого.
В мире 17 ноября отмечают день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких. Также сегодня — Международный день студента
Что нельзя делать 17 ноября?
► играть свадьбу
► знакомится
► давать взаймы
► ходить по перекрестку
► начинать важные дела
Народные поверья и приметы:
► туман – к оттепели,
► комары — к теплой зиме
► утки остаются на зимовку – к мягкой зиме
► много снега — к хорошему урожаю озимых
► если снег выпал и не тает, весной будет много подснежников
► звезда вечером зеленая – к ясной погоде
► вдали лес почернел – жди оттепели
День ангела празднуют:
Иван, Клементина, Меркурий, Никандр, Порфирий, Симон, Федор
А также в этот день:
2019 — в Китае выявили первого инфицированного Covid-19
1804 — в Казани и Харькове учреждаются университеты