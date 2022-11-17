17 ноября 2022 года: преподобного Иоанникия Великого - что сегодня нельзя делать

Сегодня древние поверья запрещают заводить новые знакомства и начинать важные дела.

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Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Иоанникия Великого.

В мире 17 ноября отмечают день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких. Также сегодня — Международный день студента

Что нельзя делать 17 ноября?

► играть свадьбу

► знакомится

► давать взаймы

► ходить по перекрестку

► начинать важные дела

Народные поверья и приметы:

► туман – к оттепели,

► комары — к теплой зиме

► утки остаются на зимовку – к мягкой зиме

► много снега — к хорошему урожаю озимых

► если снег выпал и не тает, весной будет много подснежников

► звезда вечером зеленая – к ясной погоде

► вдали лес почернел – жди оттепели

День ангела празднуют:

Иван, Клементина, Меркурий, Никандр, Порфирий, Симон, Федор

А также в этот день:

2019 — в Китае выявили первого инфицированного Covid-19

1804 — в Казани и Харькове учреждаются университеты