17 листопада 2022 року: преподобного Йоанікія Великого — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні стародавні повір'я забороняють заводити нові знайомства та розпочинати важливі справи.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує преподобного Йоанікія Великого.

У світі 17 листопада відзначають день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. Також сьогодні — Міжнародний день студента.

Чого не можна робити 17 листопада?

► грати весілля

► знайомитися

► позичати

► ходити по перехрестю

► починати важливі справи

Народні повір'я та прикмети:

► туман – до відлиги

► комарі — до теплої зими

► качки залишаються на зимівлю — до м'якої зими

► багато снігу — до хорошого врожаю озимих

► якщо сніг випав і не тане, навесні буде багато пролісків

► зірка ввечері зелена — до ясної погоди

► вдалині ліс почорнів — чекай відлиги

День ангела святкують:

Іван, Клементина, Меркурій, Нікандр, Порфирій, Симон, Федір

А також у цей день:

2019 — у Китаї виявили першого інфікованого Covid-19

1804 — у Казані та Харкові засновуються університети