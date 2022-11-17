17 листопада 2022 року: преподобного Йоанікія Великого — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні стародавні повір'я забороняють заводити нові знайомства та розпочинати важливі справи.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує преподобного Йоанікія Великого.
У світі 17 листопада відзначають день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. Також сьогодні — Міжнародний день студента.
Чого не можна робити 17 листопада?
► грати весілля
► знайомитися
► позичати
► ходити по перехрестю
► починати важливі справи
Народні повір'я та прикмети:
► туман – до відлиги
► комарі — до теплої зими
► качки залишаються на зимівлю — до м'якої зими
► багато снігу — до хорошого врожаю озимих
► якщо сніг випав і не тане, навесні буде багато пролісків
► зірка ввечері зелена — до ясної погоди
► вдалині ліс почорнів — чекай відлиги
День ангела святкують:
Іван, Клементина, Меркурій, Нікандр, Порфирій, Симон, Федір
А також у цей день:
2019 — у Китаї виявили першого інфікованого Covid-19
1804 — у Казані та Харкові засновуються університети