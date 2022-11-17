Елена Зеленская посетила ивент в Киеве

Первая леди представила в столице "Справочник безбарьерности".

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В Международный день толерантности, Елена Зеленская представила в Киеве печатный "Справочник безбарьерности" – это первое руководство по корректной коммуникации. Он доступен людям с нарушениями зрения. В своем Instagram Зеленская опубликовала фотографии и видео с ивента.

"Слова имеют значение. Как сказать корректно: "человек с протезом" или "без руки"? Уверен, что на этом месте все мы задумаемся. Как предложить помощь человеку с инвалидностью? Корректно ли брать под руку незрячего человека, когда сопровождаете его?" – написала она.

Отмечается, что в руководстве можно найти информацию, как правильно обращаться к человеку, имеющему инвалидность, а также способы устранить преграды перед этим человеком, чтобы он мог получить достойное отношение, работу, оплату и достойные возможности. Это называется безбарьерностью.

"Борьба, которую ведет сегодня наша страна – не только за свободу. Она за смыслы. За этику. За толерантность и взаимную поддержку. За уважение и ценность каждого. Пусть это начнется с каждого из нас", — добавила супруга президента Украины.

Для мероприятия Елена выбрала деловой образ. На ней был светло-бежевый топ и черный костюм, состоявший из прямых широких брюк и жакета, на котором вышиты колосья пшеницы.

Свой аутфит первая леди Украины дополнила черными туфлями на низком каблуке, укладкой с боковым пробором, нежным макияжем, лаконичными золотыми серьгами-гвоздями и деликатным браслетом.

Напомним, первая леди Украины приняла участие в открытии центра, который направлен на помощь украинцам, подвергшимся физическому или психологическому насилию, от российских оккупантов в частности.