Олена Зеленська відвідала івент у Києві

Перша леді представила у столиці "Довідник безбар'єрності".

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У Міжнародний день толерантності, Олена Зеленська представила у Києві друкований "Довідник безбар'єрності" — це перший посібник з коректної комунікації. Він доступний людям із порушеннями зору. У своєму Instagram Зеленська опублікувала фотографії та відео з події.

"Слова мають значення. Як сказати коректно: "людина з протезом" чи "без руки"? Упевнена, що на цьому місці всі ми замислимося. Як запропонувати допомогу людині з інвалідністю? — написала вона.

Зазначається, що в посібнику можна знайти інформацію, як правильно звертатися до людини, яка має інвалідність, а також способи усунути перешкоди перед цією людиною, щоб вона могла отримати гідне ставлення, роботу, оплату та гідні можливості. Це називається безбар'єрністю.

"Боротьба, яку веде сьогодні наша країна — не лише за свободу. Вона за смисли. За етику. За толерантність та взаємну підтримку. За повагу та цінність кожного. Нехай це почнеться з кожного з нас", — додала дружина президента України.

Для заходу Олена обрала діловий образ. На ній був світло-бежевий топ і чорний костюм, що складався з прямих широких штанів та жакету, на якому вишиті колоски пшениці.

Свій аутфіт перша леді України доповнила чорними туфлями на низьких підборах, укладкою з боковим проділом, ніжним макіяжем, лаконічними золотими сережками-цвяхами та делікатним браслетом.

Нагадаємо, перша леді України взяла участь у відкритті центру, який спрямований на допомогу українцям, які зазнали фізичного чи психологічного насильства, від російських окупантів зокрема.