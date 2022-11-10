Олена Зеленська з'явилася на публічній події у Києві в образі total black

Перша леді України взяла участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві.

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Фотографії та відео з події вона опублікувала у своєму Instagram.

Дружина президента України взяла участь у відкритті центру, який спрямований на допомогу українцям, які зазнали фізичного чи психологічного насильства, від російських окупантів, зокрема.

"Важливий урок для кожного: жодне страждання не повинно знецінювати, поділяючи на "більше" або "менше". Страждання завжди страждають. До жодної біди не можна звикати — мовляв, час такий. Для людяності немає спеціального часу. Вона завжди актуальна. І допомогу має отримати кожен", — написала Олена.

Зазначається, що це вже четвертий такий заклад в Україні (після Львова, Дніпра, Запоріжжя).

"Як і інші, він надаватиме всю можливу допомогу постраждалим від війни. У центрі є соціальні працівники, юристи, психологи "дорослі" та дитячі, а також фахівці, до яких можуть звернутися саме жертви насильства", — наголосила перша леді.

Для відкриття центру «Зеленська» обрала образ total black. На ній був двобортний жакет, топ та вкорочені прямі штани. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на низькій підошві.

Дружина президента України зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, а вуха прикрасила лаконічними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у межах свого візиту до Португалії зустрілася з президентом країни Марселом Ребелом де Соузою.

Також Фокус писав, що під час візиту до Португалії Олена Зеленська виступила із промовою на відкритті європейської технологічної конференції Web Summit у Лісабоні.