Елена Зеленская появилась на публичном событии в Киеве в образе total black
Первая леди Украины приняла участие в открытии Центра помощи спасенным в Киеве.
Фотографии и видео с события она опубликовала в своем Instagram.
Супруга президента Украины приняла участие в открытии центра, который направлен на помощь украинцам, подвергшимся физическому или психологическому насилию, от российских оккупантов в частности.
"Важный урок для каждого: ни одно страдание не должно обесценивать, разделяя на "больше" или "меньше". Страдания всегда страдают. Ни к одной беде нельзя привыкать – мол, время такое. Для человечности нет специального времени. Она всегда актуальна. И помощь должен получить каждый", — написала Елена.
Отмечается, что это уже четвертое такое заведение в Украине (после Львова, Днепра, Запорожья).
"Как и другие, он будет оказывать всю возможную помощь пострадавшим от войны. В центре есть социальные работники, юристы, психологи "взрослые" и детские, а также специалисты, к которым могут обратиться именно жертвы насилия", — подчеркнула первая леди.
Для открытия центра Зеленская выбрала образ total black. На ней был двубортный жакет, топ и укороченные прямые штаны. Наряд она дополнила черными туфлями на низкой подошве.
Супруга президента Украины сделала аккуратную прическу, нежный макияж, а уши украсила лаконичными серьгами.
Напомним, Елена Зеленская в рамках своего визита в Португалию встретилась с президентом страны Марселом Ребелом де Соузой.
Также Фокус писал, что во время визита в Португалию Елена Зеленская выступила с речью на открытии европейской технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.