Сын миллиардера Фридмана, находящийся под санкциями Украины, объявил о помолвке

Александр Ожельский покинул РФ после начала войны в Украине и сейчас проживает в Дубае.

Related video

Сын российского миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский объявил о помолвке. Его будущая жена – блогер Александра Занина. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец".

Судя по фото, сын миллиардера сделал предложение своей девушке в самом романтическом городе мира – в Париже, на фоне Эйфелевой башни.

Александр и его возлюбленная вместе уже несколько лет.

Сын сооснователя "Альфа-Групп" и холдинга LetterOne Михаила Фридмана сам также является бизнесменом и совладельцем торговой компании SixFigures Development.

Впрочем, ранее в интервью 2020 года Александр говорил, что обеспечивает себя сам. Он говорил, что живет на окраине Москвы и ездит на работу на метро.

До этого Александр жил и учился неподалеку от Лондона в престижной школе Sevenoaks School. И встречался с Софией Балк, дочерью российского девелопера с домами в Ницце и Марбелье.

Сам Михаил Фридман ранее говорил, что свое состояние намерен передать на благотворительность, а не своим детям.

Миллиардер отметил, что "худшее, что он может сделать для своих детей, — это оставить им крупную сумму денег".

После начала войны в Украине Александр Ожельский покинул Россию.

[ + – ] Александр Ожельский, сын Михаила Фридмана Фото: Tatler

В конце октября он заявил, что живет на съемной квартире в Дубае, которую арендовал через сервис Airbnb. Сын миллиардера записал видеообращение на английском языке, в котором попросил Киев снять с него санкции в связи с его позицией.

Александр рассказал, что уехал из России 24 февраля, с тех пор не возвращался в страну и не планирует этого делать, хотя оставил здесь друзей и бизнес. Сделал он это "ради свободы".

"Не могу поверить, что единственная причина этих санкций — моя связь с другим человеком (речь об отце — ред.). Считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо и нечестно, насколько это вообще возможно, и надеюсь, что мир меня услышит", — заявил Александр.

Напомним, Александр Ожельский, один из пяти детей Михаила Фридмана и его единственный сын. Он живет под фамилией своей матери.

Сам Михаил Фридман после начала войны в Украине оказался под санкциями Великобритании и США. Он дал откровенное интервью, в котором рассказал, что не знает, как жить дальше и откуда брать деньги.