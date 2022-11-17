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Стиль життя

Син мільярдера Фрідмана, який перебуває під санкціями України, оголосив про заручини

Олександр Ожельський, син Михайла Фрідмана, заручини, російський мільярдер, російський олігарх
Фото: Соцсети | Олександр Ожельський, син Михайла Фрідмана, оголосив про заручини

Олександр Ожельський залишив РФ після початку війни в Україні і зараз мешкає в Дубаї.

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Син російського мільярдера Михайла Фрідмана Олександр Ожельський оголосив про заручини. Його майбутня дружина — блогер Олександра Заніна. Про це повідомляє Telegram-канал "Антиглянець".

Судячи з фото, син мільярдера зробив пропозицію своїй дівчині у найромантичнішому місті світу — у Парижі, на тлі Ейфелевої вежі.

Олександр та його кохана разом уже кілька років.

Син співзасновника "Альфа-Груп" та холдингу LetterOne Михайла Фрідмана сам також є бізнесменом та співвласником торгової компанії SixFigures Development.

Втім, раніше в інтерв'ю 2020 Олександр казав, що забезпечує себе сам. Він казав, що мешкає на околиці Москви і їздить на роботу на метро.

До цього Олександр жив і навчався неподалік Лондона в престижній школі Sevenoaks School. І зустрічався із Софією Балк, дочкою російського девелопера з будинками в Ніцці та Марбельї.

Сам Михайло Фрідман раніше казав, що свій стан має намір передати на благодійність, а чи не своїм дітям.

Мільярдер зазначив, що "найгірше, що він може зробити для своїх дітей, — це залишити їм велику суму грошей".

Після початку війни в Україні Олександр Ожельський залишив Росію.

Олександр Ожельський, син Михайла Фрідмана, заручини, російський мільярдер, російський олігарх Fullscreen
Олександр Ожельський, син Михайла Фрідмана
Фото: Tatler

Наприкінці жовтня він заявив, що живе на орендованій квартирі в Дубаї, яку орендував через сервіс Airbnb. Син мільярдера записав відеозвернення англійською мовою, в якому попросив Київ зняти з нього санкції у зв'язку з його позицією.

Олександр розповів, що виїхав з Росії 24 лютого, з того часу не повертався до країни і не планує цього робити, хоча залишив тут друзів та бізнес. Зробив він це "заради свободи".

"Не можу повірити, що єдина причина цих санкцій — мій зв'язок з іншою людиною (мова про батька — ред.). Вважаю, що це рішення має бути скасовано. Я не заслуговую на ці санкції. Я вважаю себе українцем, у мене там рідні, я звик їздити туди. Не вірю, що зараз не зможу це робити. Я вважаю, що це настільки несправедливо і нечесно, наскільки це взагалі можливо, і сподіваюся, що світ мене почує", — заявив Олександр.

Нагадаємо, Олександр Ожельський, один із п'яти дітей Михайла Фрідмана та його єдиний син. Він живе під прізвищем своєї матері.

Сам Михайло Фрідман після початку війни в Україні опинився під санкціями Великобританії та США. Він дав відверте інтерв'ю, де розповів, що не знає, як жити далі і звідки брати гроші.