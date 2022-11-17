Дуа Липа показала образ, который может загипнотизировать (фото)

Знаменитость предпочла Jean Paul Gaultier.

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27-летняя британская певица Дуа Липа показала гипнотизирующий образ. Снимками в свежем пляжном аутфите знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с более чем 87 млн подписчиков.

Звезда сцены косовского происхождения позировала в комплекте Jean Paul Gaultier с ярким графическим принтом – бикини, укороченном топе и свободных брюках. В качестве аксессуаров к летнему луку в конце осени Дуа Липа выбрала массивные черные очки. Волосы знаменитости были распущены.

"Последнее шоу в Оз сегодня вечером ⚡️ чувствую себя немного счастливой/печальной 😩 хаха, но мы сделаем его хорошим!!! Поехали, Перт ❤️", — подписала карусель фото британская певица.

[ + – ] Дуа Липа

Официальный аккаунт Jean Paul Gaultier также не прошел мимо новых фото Дуа Липы.

"💙💚💛", — лаконично написали они.

Практически каждый образ Дуа Липы не остается без внимания. Все ее будничные и вечерние наряды попадают на обсуждение миллионами фанатов звезды. Дуа Липа умеет гармонично сочетать цвета и фасоны, не боясь экспериментировать с аутфитами.

Напомним, Дуа Липа показала, какую обувь выбрать осенью и зимой 2022/23.

Также Фокус писал об откровенном образе Дуа Липы с главным героем культового мультфильма о Губке Бобе.