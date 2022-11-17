Дуа Ліпа показала образ, який може загіпнотизувати (фото)

Знаменитість надала перевагу Jean Paul Gaultier.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа показала образ, який може загіпнотизувати. Знімками у свіжому пляжному аутфіті знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 87 млн підписників.

Зірка сцени косовського походження позувала в комплекті Jean Paul Gaultier з яскравим графічним принтом — бікіні, укороченого топу та вільних штанів. Як аксесуари до літнього луку наприкінці осені Дуа Ліпа обрала масивні чорні окуляри. Волосся знаменитості було розпущене.

"Останнє шоу в Оз сьогодні ввечері ⚡️ почуваюся трохи щасливою/сумною 😩 хаха, але ми зробимо його гарним!!! Поїхали, Перт ❤️", — підписала карусель фото британська співачка.

[ + – ] Дуа Ліпа

Офіційний акаунт Jean Paul Gaultier також не пройшов повз нових фото Дуа Ліпи.

"💙💚💛", — лаконічно написали вони.

Практично кожен образ Дуа Ліпи не залишається без уваги. Усі її буденні та вечірній наряди потрапляють на обговорення мільйонами фанатів зірки. Дуа Ліпа вміє гармонійно поєднати кольори та фасони, при цьому не боячись експериментувати з аутфітами.

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала, яке взуття обрати восени та взимку 2022/23.

Також Фокус писав про відвертий образ Дуа Ліпи з головним героєм культового мультфільму про Губку Боба.