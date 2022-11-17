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Стиль жизни

Рита Ора повторила культовый образ Уитни Хьюстон (фото)

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Фото: Getty Images | Тайка Вайтити и Рита Ора

Знаменитость посетила церемонию награждения престижной премией.

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31-летняя английская певица Рита Ора повторила культовый образ Уитни Хьюстон. Фото артистки распространяется по Сети.

Звезда сцены посетила премию MTV Europe Music Awards 2022 в золотистом кутюрном платье Elie Saab с акцентными рукавами. В похожем наряде легендарная Уитни Хьюстон выступала на премии World Music Awards в Лас-Вегасе в 2004 году.

Волосы английской знаменитости были распущены, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту Рита Ора добавила золотые серьги из "жидкого" металла, браслеты и кольца.

Рита Ора

В последнее время Рита Ора часто демонстрирует стильные и элегантные образы, которые долго обсуждают ее фанаты.

Рита Ора

Уитни Хьюстон ушла из жизни в начале 2012 года. Смерть наступила в результате несчастного случая из-за утопления, атеросклеротической болезни сердца и употребления кокаина. Впрочем, творчество знаменитости будет жить вечно.

Уитни Хьюстон в 2004

Напомним, 31-летняя Рита Ора пришла на публичное мероприятие в прозрачном наряде.

Также Фокус писал о редком выходе Риты Оры и ее возлюбленного на красную дорожку.