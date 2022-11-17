Ріта Ора повторила культовий образ Вітні Г'юстон (фото)
Знаменитість відвідала церемонію нагородження престижною премією.
31-річна англійська співачка Ріта Ора повторила культовий образ Вітні Г'юстон. Фото артистки шириться у мережі.
Зірка сцени відвідала премію MTV Europe Music Awards 2022 у золотистій кутюрній сукні Elie Saab з акцентними рукавами. У схожому наряді легендарна Вітні Г'юстон виступала на премії World Music Awards у Лас-Вегасі у 2004.
Волосся англійської знаменитості було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі. Як аксесуари до вечірнього аутфіту Ріта Ора додала золоті сережки з "рідкого" металу, браслети і каблучки.
Останнім часом Ріта Ора часто демонструє стильні та елегантні образи, які довго обговорюють її фанати.
Вітні Г'юстон пішла з життя на початку 2012 року. Смерть настала в результаті нещасного випадку через утоплення, атеросклеротичну хворобу серця і вживання кокаїну. Втім, творчість знаменитості житиме вічно.
Нагадаємо, 31-річна Ріта Ора прийшла на публічний захід у прозорому вбранні.
Також Фокус писав про рідкісний вихід Ріти Ори та її коханого на червону доріжку.