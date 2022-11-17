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Стиль життя

Ріта Ора повторила культовий образ Вітні Г'юстон (фото)

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Фото: Getty Images | Тайка Вайтіті та Ріта Ора

Знаменитість відвідала церемонію нагородження престижною премією.

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31-річна англійська співачка Ріта Ора повторила культовий образ Вітні Г'юстон. Фото артистки шириться у мережі.

Зірка сцени відвідала премію MTV Europe Music Awards 2022 у золотистій кутюрній сукні Elie Saab з акцентними рукавами. У схожому наряді легендарна Вітні Г'юстон виступала на премії World Music Awards у Лас-Вегасі у 2004.

Волосся англійської знаменитості було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі. Як аксесуари до вечірнього аутфіту Ріта Ора додала золоті сережки з "рідкого" металу, браслети і каблучки.

Ріта Ора

Останнім часом Ріта Ора часто демонструє стильні та елегантні образи, які довго обговорюють її фанати.

Ріта Ора

Вітні Г'юстон пішла з життя на початку 2012 року. Смерть настала в результаті нещасного випадку через утоплення, атеросклеротичну хворобу серця і вживання кокаїну. Втім, творчість знаменитості житиме вічно.

Вітні Г'юстон у 2004

Нагадаємо, 31-річна Ріта Ора прийшла на публічний захід у прозорому вбранні.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Ріти Ори та її коханого на червону доріжку.