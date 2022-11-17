Шикарная Эми Адамс на премьере романтического фильма "Зачарованная 2"

Сиквел известной сказочной комедии выйдет на экраны уже завтра.

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Спустя 15 лет после выхода фильма "Зачарованная" киностудия Walt Disney Pictures решила снять продолжение этого знаменитого музыкального проэкта. В главных ролях остались все те же актеры: Эми Адамс, Патрик Демпси, Джеймс Марсден и Идина Мензел.

Премьера сказочной комедии состоялась в Лос-Анджелесе 16 ноября, а уже завтра его можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает Daily Mail.

Главная актриса фильма 48-летняя Эми Адамс для мероприятия выбрала эффектное длинное платье баклажанового оттенка от Модного дома Dolce&Gabbana.

Платье имело длинные рукава, небольшой шлейф и довольно глубокое декольте. Аутфит главной героини фильма "Зачарованная" дополнили прическа с легкими волнами, макияж и украшения.

Известно, что второй части фильма зрителям покажут, как главные герои Жизель, Роберт и Морган переезжают в новый дом в пригороде. Когда у семьи возникают проблемы, Жизель начинает мечтать о том, чтобы их жизнь была похожей на сказку, но желание осуществляется и приводит к обратному эффекту.

Напомним, 39-летняя американская актриса Мила Кунис посетила празднование выхода 400-й серии сериала "Гриффины" в Fox Studio.