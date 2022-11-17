Шикарная Эми Адамс на премьере романтического фильма "Зачарованная 2"
Сиквел известной сказочной комедии выйдет на экраны уже завтра.
Спустя 15 лет после выхода фильма "Зачарованная" киностудия Walt Disney Pictures решила снять продолжение этого знаменитого музыкального проэкта. В главных ролях остались все те же актеры: Эми Адамс, Патрик Демпси, Джеймс Марсден и Идина Мензел.
Премьера сказочной комедии состоялась в Лос-Анджелесе 16 ноября, а уже завтра его можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает Daily Mail.
Главная актриса фильма 48-летняя Эми Адамс для мероприятия выбрала эффектное длинное платье баклажанового оттенка от Модного дома Dolce&Gabbana.
Платье имело длинные рукава, небольшой шлейф и довольно глубокое декольте. Аутфит главной героини фильма "Зачарованная" дополнили прическа с легкими волнами, макияж и украшения.
Известно, что второй части фильма зрителям покажут, как главные герои Жизель, Роберт и Морган переезжают в новый дом в пригороде. Когда у семьи возникают проблемы, Жизель начинает мечтать о том, чтобы их жизнь была похожей на сказку, но желание осуществляется и приводит к обратному эффекту.
Напомним, 39-летняя американская актриса Мила Кунис посетила празднование выхода 400-й серии сериала "Гриффины" в Fox Studio.