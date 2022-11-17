Для выхода в свет актриса выбрала стильный образ от американского дизайнера.

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39-летняя американская актриса Мила Кунис посетила празднование выхода 400-й серии сериала "Гриффины" в Fox Studio. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает DailyMail.

Перед фотографами знаменитость появилась в пышной черной юбке из фатина от бренда Brandon Maxwell, которую сочетала с водолазкой и коричневой замшевой косухой, тоже от Brandon Maxwell.

Свой аутфит Мила дополнила черным маникюром, макияжем с коричневыми тенями, а волосы оставила распущенными.

Известно, что Мила Кунис работает в команде мультипликационного сериала с 1999 года и озвучивает Мег Гриффин. За озвучку этого персонажа актриса была номинирована на премию "Энни" в 2007 году. Также Мила озвучила Мег в видеоигре Family Guy Video Game! и полнометражном мультфильме "Стьюи Гриффин: Нерассказанная история".

Напомним, Мила Кунис рассказала о реакции своей 8-летней дочери на то, что у нее есть украинские корни. ﻿

Также Фокус писал, что уроженка Черновцов, американская актриса Мила Кунис рассказала о воспитании своих детей.