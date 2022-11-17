Для появи акторка вибрала стильний образ від американського дизайнера.

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39-річна американська акторка Міла Куніс відвідала святкування виходу 400-ї серії серіалу "Гріфіни" у Fox Studio. Захід проходив у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє DailyMail.

Перед фотографами знаменитість з'явилася в пишній спідниці з фатину від бренду Brandon Maxwell, яку поєднувала з водолазкою і коричневою замшевою косухою, теж від Brandon Maxwell.

Свій аутфіт Міла доповнила чорним манікюром, макіяжем із коричневими тінями, а волосся залишила розпущеним.

Відомо, що Міла Куніс працює у команді мультиплікаційного серіалу з 1999 року та озвучує Мег Гріффін. За озвучення цього персонажа акторку номінували на премію "Енні" у 2007 році. Також Міла озвучила Мег у відеогрі Family Guy Video Game! та повнометражному мультфільмі "Стьюї Гріффін: Нерозказана історія".

Нагадаємо, Міла Куніс розповіла про реакцію своєї 8-річної доньки на те, що має українське коріння.

Також Фокус писав, що уродженка Чернівців, американська актриса Міла Куніс, розповіла про виховання своїх дітей.