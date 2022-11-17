Шикарна Емі Адамс на прем'єрі романтичного фільму "Зачарована 2"

Сиквел відомої казкової комедії вийде на екрани завтра.

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Через 15 років після виходу фільму "Зачарована" кіностудія Walt Disney Pictures вирішила зняти продовження цього знаменитого музичного проеєкту. В головних ролях залишилися ті самі актори: Емі Адамс, Патрік Демпсі, Джеймс Марсден та Ідіна Мензел.

Прем'єра казкової комедії відбулася в Лос-Анджелесі 16 листопада, а вже завтра її можна буде переглянути на стримінговому сервісі Disney+. Про це повідомляє Daily Mail.

Головна акторка фільму 48-річна Емі Адамс для заходу вибрала ефектну довгу сукню баклажанового відтінку від модного дому Dolce&Gabbana.

Сукня мала довгі рукави, невеликий шлейф і досить глибоке декольте. Аутфіт головної героїні фільму "Зачарована" доповнили зачіска з легкими хвилями, макіяж і прикраси.

Відомо, що в другій частині фільму глядачам покажуть, як головні герої Жизель, Роберт і Морган переїжджають у новий будинок у передмісті. Коли в сім'ї виникають проблеми, Жизель починає мріяти про те, щоб їхнє життя було схожим на казку, але бажання здійснюється та призводить до зворотного ефекту.

Нагадаємо, 39-річна американська акторка Міла Куніс відвідала святкування виходу 400-ї серії серіалу "Гріффіни" у Fox Studio.