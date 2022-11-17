Шикарна Емі Адамс на прем'єрі романтичного фільму "Зачарована 2"
Сиквел відомої казкової комедії вийде на екрани завтра.
Через 15 років після виходу фільму "Зачарована" кіностудія Walt Disney Pictures вирішила зняти продовження цього знаменитого музичного проеєкту. В головних ролях залишилися ті самі актори: Емі Адамс, Патрік Демпсі, Джеймс Марсден та Ідіна Мензел.
Прем'єра казкової комедії відбулася в Лос-Анджелесі 16 листопада, а вже завтра її можна буде переглянути на стримінговому сервісі Disney+. Про це повідомляє Daily Mail.
Головна акторка фільму 48-річна Емі Адамс для заходу вибрала ефектну довгу сукню баклажанового відтінку від модного дому Dolce&Gabbana.
Сукня мала довгі рукави, невеликий шлейф і досить глибоке декольте. Аутфіт головної героїні фільму "Зачарована" доповнили зачіска з легкими хвилями, макіяж і прикраси.
Відомо, що в другій частині фільму глядачам покажуть, як головні герої Жизель, Роберт і Морган переїжджають у новий будинок у передмісті. Коли в сім'ї виникають проблеми, Жизель починає мріяти про те, щоб їхнє життя було схожим на казку, але бажання здійснюється та призводить до зворотного ефекту.
Нагадаємо, 39-річна американська акторка Міла Куніс відвідала святкування виходу 400-ї серії серіалу "Гріффіни" у Fox Studio.