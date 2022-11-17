Свадебный торт короля Карла III и королевы Камиллы пустят с молотка

Свадебные торты членов королевской семьи Британии часто выставляют на различные аукционы. И вот очередь дошла до короля Карла III и королевы Камиллы.

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Известно, что свадебный торт королевской пары, которая поженилась в 2005 году, выставлен на аукцион спустя 17 лет после их свадьбы. Они поженились на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, за которой последовало благословение в часовне Святого Георгия. На втором мероприятии присутствовала и тогдашняя королева Елизавета II.

Фото: Getty Images

Сувенирная банка с кусочком свадебного торта короля Карла и королевы Камиллы будет продана на аукционе. Цена лота начинается с 600 фунтов стерлингов. Об этом пишет Еxpress.co.uk.

Фруктовый торт для королевской пары испекла Дон Бланден, владелица кондитерской Sophisticake в Вудхолл-Спа, Линкольншир. Отмечается, что для приготовления торта потребовалось 1080 яиц и 20 бутылок коньяка.

На крышке сине-розовой памятной банки указан день свадьбы королевской пары и их инициалы. На следующей неделе торт будет пущен с молотка на аукционе Keys в Эйлшеме, Норфолк, в рамках трехдневной аукционной распродажи Fine Sale.

Также на аукционе выставят в качестве лота кусочек торта со свадьбы принца и принцессы Уэльских, которая состоялась в 2011 году.

Директор Keys Тим Блит сказал, что с вступлением на престол нового монарха настало идеальное время для продажи таких вкусных королевских реликвий.

"С вступлением на престол нового короля и с тем, что принц Уильям впоследствии стал новым принцем Уэльским, интерес к королевским памятным вещам в настоящее время очень высок, и мы ожидаем, что будут оживленные торги за эти два кусочка истории", — заявил он.

Напомним, в новом сезоне сериала "Корона" покажут интимный разговор между тогда еще принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз, который в 1993 году попал в заголовки газет.