В "Короне" покажут интимный разговор Чарльза и Камиллы, который вызвал громкий скандал

В новом сезоне сериала покажут пикантный разговор между тогда еще принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз, который в 1993 году попал в заголовки газет.

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В январе 1993 года таблоиды опубликовали стенограмму пикантного шестиминутного телефонного разговора Чарльза и Камиллы. Стенограмма была первоначально опубликована британской газетой The People с заголовком "Чарльз и Камилла — запись".

На сегодняшний день остается неясным, как именно запись попала в издание. The Sunday Mirror сообщает, что разговор произошел в 1989 году. На тот момент Чарльз и Камилла были женаты на других людях. Принц Чарльз на принцессе Диане, а Камилла — на Эндрю Паркер-Боулзе, пишет People.

Netflix не побоялся в пятом сезоне "Короны" показать, как этот телефонный звонок был перехвачен прослушивателем телефонных разговоров в режиме реального времени и продан с дальнейшей целью получения прибыли.

На этом фото запечатлена первая полоса еженедельного журнала New Idea от 13 января 1993 года, в котором была опубликована стенограмма, предположительно записанная на пленку разговора между принцем Чарльзом и его подругой Камиллой Паркер-Боулз. Говорят, именно этот скандал стал финальной точкой брака Чарльза и Дианы.

[ + – ] Журнал New Idea от 13 января 1993 года

В этом беседе Чарльз сказал Камилле, что хочет "жить внутри ее брюк", а затем пошутил, что он может перевоплотиться в тампон Tampax. Камилла посмеялась и позже добавила, что она "отчаянно, отчаянно" тосковала по нему, прежде чем тема перешла к менее беспорядочной болтовне.

Мгновенно облетевший Великобританию и весь мир, скандал был окрещен "Камиллагагейт" и "Тампонгейт", ссылаясь на самую печально известную линию телефонного разговора. Принцесса Диана сочла разговор "болезненным".

Принц Чарльз и принцесса Диана расстались в конце 1992 года, а официально развод был оформлен только в августе 1996 года, за год до трагической смерти принцессы Уэльской.

Напомним, бывшая сотрудница короля Карла III, которая работала на него, когда он еще был наследным принцем Чарльзом, рассказала, что его супруга, королева-консорт Камилла "определенно" смотрит скандальный сериал "Корона".