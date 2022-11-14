У "Короні" покажуть інтимну розмову Чарльза та Камілли, яка викликала гучний скандал

У новому сезоні серіалу покажуть пікантну розмову між тоді ще принцом Чарльзом і Каміллою Паркер-Боулз, яка в 1993 році потрапила до заголовків газет.

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У січні 1993 року таблоїди опублікували стенограму пікантної шестихвилинної телефонної розмови Чарльза та Камілли. Стенограма була спочатку опублікована британською газетою The People із заголовком "Чарльз і Камілла — запис".

На сьогодні залишається незрозумілим, як саме запис потрапив до видання. The Sunday Mirror повідомляє, що розмова відбулася 1989 року. На той момент Чарльз і Камілла були одружені з іншими людьми. Принц Чарльз — із принцесою Діаною, а Камілла — з Ендрю Паркер-Боулзом, пише People.

Netflix не побоявся в п'ятому сезоні "Корони" показати, як цей телефонний дзвінок був перехоплений прослуховувачем телефонних розмов у режимі реального часу та проданий із подальшою метою отримання прибутку.

На цьому фото зображена перша шпальта щотижневого журналу New Idea від 13 січня 1993 року, в якому була опублікована стенограма, ймовірно, записана на плівку, розмови між принцом Чарльзом і його подругою Каміллою Паркер-Боулз. Говорять, саме цей скандал став фінальною точкою шлюбу Чарльза та Діани.

[ + – ] Журнал New Idea від 13 січня 1993 року

У цій бесіді Чарльз сказав Каміллі, що хоче "жити всередині її штанів", а потім пожартував, що він може перетворитися на тампон Tampax. Камілла посміялася й пізніше додала, що вона "відчайдушно, відчайдушно" тужила за ним, перш ніж тема перейшла до менш безладної балаканини.

Скандал, що миттєво облетів Великобританію та весь світ, був охрещений "Каміллагейт" і "Тампонгейт", посилаючись на найсумновіснішу лінію телефонної розмови. Принцеса Діана вважала розмову "болючою".

Принц Чарльз і принцеса Діана розлучилися наприкінці 1992 року, а офіційно розлучення було оформлено лише в серпні 1996 року, за рік до трагічної смерті принцеси Уельської.

Нагадаємо, колишня співробітниця короля Карла III, яка працювала на нього, коли він ще був спадковим принцом Чарльзом, розповіла, що його дружина королева-консорт Камілла "точно" дивиться скандальний серіал "Корона".