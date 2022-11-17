Весільний торт короля Карла III та королеви Камілли пустять із молотка

Весільні торти членів королівської родини Британії часто виставляють на різні аукціони. І ось черга дійшла до короля Карла III та королеви Камілли.

Related video

Відомо, що весільний торт королівської пари, яка одружилася 2005 року, виставлений на аукціон через 17 років після їхнього весілля. Вони одружилися на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші, за якою послідувало благословення в каплиці Святого Георгія. На другому заході була присутня й тодішня королева Єлизавета ІІ.

Сувенірну банку зі шматочком весільного торта короля Карла та королеви Камілли продадуть на аукціоні. Ціна лота починається з 600 фунтів стерлінгів. Про це пише Еxpress.co.uk.

Фруктовий торт для королівської пари спекла Дон Бланден, власниця кондитерської Sophisticake в Вудхол-Спа, Лінкольншир. Зазначається, що для приготування торта потрібно 1080 яєць і 20 пляшок коньяку.

На кришці синьо-рожевої пам'ятної банки вказано день весілля королівської пари та їхні ініціали. Наступного тижня торт пустять із молотка на аукціоні Keys в Ейлшемі, Норфолк, у межах триденного аукціонного розпродажу Fine Sale.

Також на аукціоні виставлять як лот шматочок торта з весілля принца та принцеси Уельських, яке відбулося у 2011 році.

Директор Keys Тім Бліт сказав, що зі вступом на престол нового монарха настав ідеальний час для продажу таких смачних королівських реліквій.

"Зі вступом на престол нового короля та з тим, що принц Вільям згодом став новим принцом Уельським, інтерес до королівських пам'ятних речей зараз дуже високий, і ми очікуємо, що будуть жваві торги за ці два шматочки історії", — заявив він.

Нагадаємо, у новому сезоні серіалу "Корона" покажуть інтимну розмову між тоді ще принцом Чарльзом і Каміллою Паркер-Боулз, який у 1993 році потрапив у заголовки газет.