Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала суд между своим отцом и Эмбер Херд

Лили-Роуз призналась, что судебный процесс над Джонни Деппом был слишком личным, чтобы о нем говорить.

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Пока в этом году в штате Вирджиния, США, рассматривалось дело между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, многих интересовало, почему дочь актера, Лили-Роуз Депп хранит молчание. И, наконец, в интервью актриса и модель дала объяснение. Об этом пишет Daily Mail.

Лили-Роуз Депп сообщила, что защищала свой выбор хранить молчание во время судебного процесса по делу о диффамации, в котором участвовали ее отец Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Херд.

"Когда это что-то настолько личное, что вдруг становится настолько публичным, я почувствовала, что действительно имею право на свой "тайный сад мыслей", — сказала Лили-Роуз, которая сыграла одну из главных ролей в новом сериале НВО "Идол".

23-летняя дочь Джонни Деппа дала понять, что имеет право хранить молчание и не высказывать свое мнение.

Лили-Роуз заявила, что хочет, чтобы о ней судили по ее собственным достоинствам, а не по мужчинам, которые появляются в ее жизни, будь то ее знаменитый отец или бойфренды.

"Я также думаю, что я здесь не для того, чтобы отвечать за кого-либо, и я чувствую, что на протяжении большей части моей карьеры люди действительно хотели определить меня по мужчинам в моей жизни, будь то члены моей семьи или мои парни, кто угодно", — заявила мисс Депп.

"Я знаю, что мое детство не было похоже на обычное детство других людей. Мои родители защищали моего брата Джека и меня от публичности, насколько это было возможно. Меня так воспитали, что я знаю: конфиденциальность — это то, что важно защищать", — заявила Лили-Роуз.

Напомним, Джонни Депп начал встречаться с Эмбер Херд после того, как расстался со своей давней подругой и матерью своих детей, французской актрисой и певицей Ванессой Паради в июне 2012 года. В отношениях они были более 14 лет.

Союз Деппа и Херд продлился всего около полутора лет и закончился тем, что Херд подала на развод в мае 2016 года. И заявила, что Депп ее избивал.

После опровержения заявлений Херд о жестоком обращении было достигнуто соглашение, и в январе 2017 года был оформлен развод.

Херд также отменила запретительный судебный приказ, и бывшая пара выступила с совместным заявлением, в котором говорилось, что их "отношения были очень страстными и временами непостоянными, но всегда связанными любовью".

Почти два года спустя Херд написала статью, опубликованную Washington Post в декабре 2018 года в котором хоть и не называлось имя Деппа, но намекалось на то, что он был домашним абьюзером.

Звезда "Пиратов Карибского моря" утверждал, что Херд нанесла новый ущерб его репутации и карьере, и подал иск о клевете на 50 миллионов долларов. Херд приняла ответные меры, подав встречный иск о возмещении ущерба в размере 100 миллионов долларов.

Суд над ними длился с апреля по июнь, и Херд была признана виновной во всех трех случаях клеветы.

Она должна выплатить бывшему мужу 10 миллионов долларов. Но актриса уже заявила, что у нее нет таких денег.