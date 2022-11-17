Лілі-Роуз Депп розповіла, чому не коментувала суд між своїм батьком та Ембер Герд

Лілі-Роуз зізналася, що судовий процес над Джонні Деппом був надто особистим, щоб про нього говорити.

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Поки цього року у штаті Вірджинія, США, розглядалася справа між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд, багатьох цікавило, чому дочка актора Лілі-Роуз Депп мовчить. І, нарешті, в інтерв'ю актриса та модель дала пояснення. Про це пише Daily Mail.

Лілі-Роуз Депп повідомила, що захищала свій вибір зберігати мовчання під час судового процесу у справі про дифамацію, в якій брали участь її батько Джонні Депп та його колишня дружина Ембер Герд.

"Коли це щось настільки особисте, що раптом стає настільки публічним, я відчула, що справді маю право на свій "таємний сад думок", — сказала Лілі-Роуз, яка зіграла одну з головних ролей у новому серіалі НВО "Ідол".

23-річна дочка Джонні Деппа дала зрозуміти, що має право зберігати мовчання та не висловлювати свою думку.

Лілі-Роуз заявила, що хоче, щоб про неї судили за її власними чеснотами, а не за чоловіками, які з'являються в її житті, чи то її знаменитий батько, чи бойфренди.

"Я також думаю, що я тут не для того, щоб відповідати за будь-кого, і я відчуваю, що протягом більшої частини моєї кар'єри люди дійсно хотіли визначити мене за чоловіками у моєму житті, чи то члени моєї родини або мої хлопці, чи хто завгодно", — заявила міс Депп.

"Я знаю, що моє дитинство не було схоже на звичайне дитинство інших людей. Мої батьки захищали мого брата Джека і мене від публічності, наскільки це було можливо. Мене так виховали, що я знаю: конфіденційність — це те, що важливо захищати", — заявила Лілі-Роуз.

Нагадаємо, Джонні Депп почав зустрічатися з Ембер Герд після того, як розлучився зі своєю давньою подругою та матір'ю своїх дітей, французькою актрисою та співачкою Ванессою Параді у червні 2012 року. У відносинах вони були понад 14 років.

Союз Деппа та Герд тривав лише близько півтора року і закінчився тим, що Герд подала на розлучення у травні 2016 року. І заявила, що Депп її бив.

Після спростування заяв Герд про жорстоке поводження було досягнуто згоди, і в січні 2017 року було оформлено розлучення.

Герд також скасувала заборонний судовий наказ, і колишня пара виступила зі спільною заявою, в якій говорилося, що їхні "стосунки були дуже пристрасними й часом непостійними, але завжди пов'язаними любов'ю".

Майже через два роки Герд написала статтю, опубліковану Washington Post у грудні 2018 року в якому хоч і не називалося ім'я Деппа, але натякалося на те, що він був домашнім аб'юзером.

Зірка "Піратів Карибського моря" стверджував, що Герд завдала нової шкоди його репутації та кар'єрі, і подав позов про наклеп на 50 мільйонів доларів. Герд вжила заходів у відповідь, подавши зустрічний позов про відшкодування збитків у розмірі 100 мільйонів доларів.

Суд над ними тривав з квітня по червень, і Герд була визнана винною у всіх трьох випадках наклепу.

Вона має виплатити колишньому чоловікові 10 мільйонів доларів. Але актриса вже заявила, що вона не має таких грошей.