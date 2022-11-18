18 ноября 2022 года: Галактиона и Епистимии - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не совершать крупные покупки и не тратить деньги.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает священномучеников Галактиона и его невесты Епистимии. Пара пострадала за веру во Христа во время гонений во время правления императора Деция.

В Украине 18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины

В мире сегодня отмечают Национальный день женатых и День поддержки скорпионов в США.

Что нельзя делать 14 ноября?

► принимать важные решения

► тяжело работать

► тратить деньги

Народные поверья и приметы:

► появился иней — зима будет холодной и затяжной

► небо ясное, а ветер северный — к похолоданию

► если снег ложится на землю неровно, следующий год будет урожайным на рожь

► если в этот день выпало много снега, то вся зима будет снежной

► много инея утром — к потеплению

День ангела празднуют:

Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон

Что случилось в этот день:

1865 — первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка" напечатан в "Saturday Press"

1928 — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах