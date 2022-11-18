18 ноября 2022 года: Галактиона и Епистимии - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не совершать крупные покупки и не тратить деньги.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает священномучеников Галактиона и его невесты Епистимии. Пара пострадала за веру во Христа во время гонений во время правления императора Деция.
В Украине 18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины
В мире сегодня отмечают Национальный день женатых и День поддержки скорпионов в США.
Что нельзя делать 14 ноября?
► принимать важные решения
► тяжело работать
► тратить деньги
Народные поверья и приметы:
► появился иней — зима будет холодной и затяжной
► небо ясное, а ветер северный — к похолоданию
► если снег ложится на землю неровно, следующий год будет урожайным на рожь
► если в этот день выпало много снега, то вся зима будет снежной
► много инея утром — к потеплению
День ангела празднуют:
Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон
Что случилось в этот день:
1865 — первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка" напечатан в "Saturday Press"
1928 — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах